Au Maroc, d’une élection à une autre, le tempo des partis politiques s’active un tant soit peu.

Notamment, chacun s’oblige à présenter un programme, lequel a longtemps été idéologique, donc théorique, selon la ligne politique des partis. Sauf que celle-ci s’est effritée pour les partis traditionnels de droite ou de gauche, sans que les dirigeant politiques ne comprennent les attentes de leurs électeurs, qui sont fatigués des promesses vagues et pompeuses et veulent pragmatiquement du concret réalisable. De plus, ces mêmes programmes, certes étayés pour forcer l’attraction, sont assortis des moyens de financements. Et pour cause, ils ne peuvent que compter sur les budgets de l’Etat qu’ils s’engagent à étoffer pour servir leurs promesses électorales, mais sans y arriver souvent. Certes, c’est ça la politique !

Toutefois, pour les élections qui approchent, les politiciens ne peuvent ignorer que Sa Majesté vient de présenter une nouvelle vision socio-économique assortie d’un nouveau modèle de développement et de moyens de financements sous formes de produits financiers innovants. Quel que soit le programme et le parti, fort est de constater qu’il ne pourrait pas outrepasser les directives royales, qui sont d’ailleurs déjà lancées et leur réalisation bien avancée. Comme l’assurance maladie généralisée, le revenu minimum garanti, la priorité à la santé et à l’éducation avec un renforcement de leurs budgets. De même, le partenariat public-privé se renforce avec le lancement de financement par les institutionnels marocains, et donc le marché des capitaux, de projets de restructuration et de mise à niveau de l’Etat par des émissions obligataires, comme c’est le cas pour l’ONCF qui a levé beaucoup d’argent. Mais aussi l’utilisation des OPCI qui permettent à l’Etat de titriser leurs biens immobiliers pour engranger des montants importants, afin de réaliser de nouveaux investissements tout en améliorant les possibilités de financements des régions et accélérer leur croissance économique et leur développement humain.

L’Etat a donc pris les devants sur les programmes des partis politiques qui n’ont d’autre choix que de prendre le train en marche.

Lequel d’entre eux aura la franchise de le reconnaître devant ses électeurs ? Qui sera le gagnant capable de soutenir les grands changements engagés par notre pays pour les réaliser au plus haut niveau ? Car c’est là le défi qu’il lui faudra relever…

Afifa Dassouli

Partagez cet article :