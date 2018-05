PARTAGER Élection du Conseil national de la presse le 22 juin prochain

Les élections du Conseil national de la Presse se tiendront le 22 juin prochain, a annoncé la Commission de supervision de l’opération d’élection des représentants des journalistes professionnels et des éditeurs des journaux au conseil.

Conformément aux dispositions de la loi 90.13 portant création du conseil national de la presse et à l’article 8 de la décision n°1.18 de la Commission paru le 2 avril 2018, visant à déterminer les modalités de déroulement des élections des membres du conseil national de la presse, ces élections auront lieu le vendredi 22 juin 2018, a indiqué la commission dans un communiqué parvenu lundi à la MAP.

À cette occasion, poursuit le communiqué, la Commission informe l’ensemble des parties concernées, journalistes professionnels et éditeurs de journaux, qu’elles peuvent, à partir du 30 avril, prendre connaissance de tout ce qui a trait à ces élections, ainsi que des listes électorales et télécharger les documents constituants le dossier de candidature à travers le site électronique du ministère de la Culture et de la Communication – département de la communication: www.mincom.gov.ma.

Les candidatures pourront être déposées entre le 11 et le 17 mai 2018 auprès du siège de la Commission sis au Département de la communication à Rabat. Un mode de scrutin à la liste sera adopté pour l’élection des représentants des journalistes professionnels et uninominal pour l’élection des représentants des éditeurs de journaux.

Le vote aura lieu dans 10 bureaux à Rabat, Casablanca, Tanger, Fès, Oujda, Marrakech, Agadir, Béni Mellal, Laâyoune et Dakhla de 8h30 à 18h, selon le communiqué.

LNT avec Map