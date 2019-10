PARTAGER Elalamy : Il faut créer plus de valeur ajoutée dans l’industrie

Le ministre de l’Industrie, du commerce, de l’économie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy, a appelé, mercredi à Casablanca, à développer davantage les industries de transformation afin de créer plus de valeur ajoutée.

« Nous avons eu l’habitude, d’exporter nos richesses dans des conditions assez brutes avec une très faible valeur ajoutée. Il faut développer davantage des industries de transformation, qui apportent une valeur ajoutée additionnelle et contribuent à la création de richesse », a souligné M. Elalamy à l’ouverture de la 2ème conférence africaine pour la gestion responsable des produits chimiques, organisée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, sous le thème « L’Afrique pour une chimie durable ».

M. Elalamy a ajouté à cet égard que la création de la valeur ajoutée est synonyme d’emplois et de richesse, relevant que, dans le cadre du plan d’accélération industrielle 2014-2020, deux écosystèmes ont été lancés en 2015 dans le secteur des industries chimiques avec pour objectif d’ici 2020 de créer 12.430 nouveaux emplois directs, générer un chiffre d’affaires additionnel de 14,6 milliards de dirhams (MMDH) et une valeur ajoutée supplémentaire de 3,8 MMDH.

L’opérationnalisation de ces écosystèmes durant la période 2014-2019 a permis notamment d’accompagner 43 projets pour un investissement total de 2,58 MMDH et de créer 5.940 emplois, soit près de 50% des emplois prévus pour le secteur, a-t-il souligné.

Lors de cette rencontre, organisée à l’initiative de la Fédération de chimie et de parachimie (FCP) en collaboration avec la Confédération internationale de la Chimie (ICCA), le ministre a réitéré l’engagement du Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, d’oeuvrer avec les pays africains en faveur du développement et l’émergence économique du continent.

Pour sa part, le président de la FCP, Abdelkbir Moutawakkil, a indiqué que le choix de la thématique de cette rencontre confirme l’engagement de la Fédération et de l’ICCA, dans le cadre de l’initiative « Responsible Care » à promouvoir une chimie verte, responsable et durable à travers le monde.

« La FCP et le ICCA à travers cette conférence souhaitent, d’une part, asseoir une première base de dialogue multipartite à l’échelon africain afin de promouvoir une gestion responsable des produits chimiques, et d’autre part, faire de cette initiative une plateforme de networking et de promotion des partenariats d’affaires entre opérateurs du secteur de la chimie », a t-il dit.

De son côté, Baudouin Kelecom, président de la « Responsible Care Leadership Group » (RCLG) de la ICCA, qui regroupe des représentants d’associations nationales, des entreprises de l’industrie chimique et de prestataires de services logistiques du monde entier engagés dans la gestion responsable, a mis l’accent sur l’importance stratégique de la gestion responsable des produits chimiques, tout en saluant le Maroc pour l’organisation de cette rencontre et pour son initiative d’introduire « Responsible Care » aux pays africains.

Après avoir rappelé le contexte du développement de cette initiative, ses objectifs, notamment l’amélioration continue des performances en matière de sécurité, de santé et de protection de l’environnement, et les six engagements des signataires de sa charte, M. Kelecom a indiqué que la participation du continent africain, qui est en plein développement économique, à la communauté mondiale de Responsible Care est « absolument essentielle ».

L’industrie mondiale de la chimie est le porte-parole de l’industrie et le gardien qui supervise la mise en oeuvre du Responsible Care dans le monde entier, a-t-il ajouté, notant que ce secteur, en plein essor, est devenu le fournisseur de solutions à tous les autres branches d’activité et à la société en générale, grâce, entre autres, à de meilleures performances et des technologies innovantes.

Cette rencontre a été marquée par la signature du certificat d’adhésion au « Responsible Care », par trois pays africains (Tunisie, Côte d’Ivoire et la République de Guinée) ainsi que par la société marocaine Midipeinture.

Le Maroc, à travers la FCP, a été officiellement accepté en tant que membre du « Responsible Care » en 1998. Actuellement, 36 sociétés marocaines ont adhéré et signé la charte « Responsible Care ».

La 2ème conférence africaine pour la gestion responsable des produits chimiques vise notamment à promouvoir les bonnes pratiques pour une gestion responsable des produits chimiques en Afrique à travers « Responsible Care », jeter les bases de création d’une future Confédération africaine de la chimie et à communiquer autour des écosystèmes de la Chimie lancés il y’a 2 ans en collaboration avec le ministère de l’industrie, de l’investissement et des nouvelles technologies.

Cette conférence réunit plus de 200 participants, patrons, leaders et experts marocains et africains dont une dizaine de représentants de fédérations de chimie ou de patronats d’Afrique francophone ainsi que des intervenants et experts européens et américains de la ICCA et de la Confédération européenne de la Chimie (CEFIC).

LNT avec Map