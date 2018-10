PARTAGER El Othmani se focalise sur l’investissement et son climat

L’importance et la diversité des projets présentés et le volume des investissements approuvés par la commission des investissements, dont la 75ème session s’est tenue mardi à Rabat, témoignent de la confiance des investisseurs dans le climat des affaires au Royaume et l’amélioration de la compétitivité de l’économie nationale, a affirmé le Chef du gouvernement, Saad Eddine El Othmani.

Dans une allocution à l’ouverture de la deuxième réunion de ladite commission, M. El Othmani a noté que ce constat est conforté par la position dont jouit le Maroc au niveau de l’indice de compétitivité mondiale établi par le World Economic Forum en 2018, rappelant que le Royaume a gagné deux places en se classant 75e sur 140 pays, indique un communiqué du Département du Chef du gouvernement.

M. EL Othmani a également souligné que la réunion de la commission des investissement de l’année 2018 se tient dans une conjoncture particulière marquée, d’un côté, par l’élaboration du projet de loi de finances (PLF2019), dans lequel le gouvernement a veillé à introduire nombre de réformes et d’incitations pour drainer les investissements et renforcer la confiance des opérateurs économiques, et d’un autre côté, par la dynamique positive que connaît le climat des affaires au Royaume à travers la poursuite de la mise en oeuvre des différentes réformes législatives et organisationnelles visant à consolider la confiance des investisseurs privés.

Le gouvernement, a relevé M. El Othmani, a proposé à cet effet une batterie de mesures pour appuyer les investissements privés et les entreprises au titre du PLF2019 concernant notamment une réduction de 20% à 17,5% de l’Impôt sur les sociétés (IS) en faveur des sociétés soumises qui réalisent des bénéfices variant entre 300.000 à 1.000.000 de dirhams dans l’objectif d’alléger la pression fiscale sur les PME.

Il s’agit aussi d’adopter des mesures et dispositions en faveur des entreprises à travers notamment l’apurement « définitif de la problématique du crédit de TVA », la réduction des délais de paiement et l’amélioration de l’accès aux financement à travers la simplification des mécanismes de garantie et l’adoption de mécanisme de garantie propre aux TPE, a-t-il ajouté.

Le Chef du gouvernement a mis l’accent aussi sur la création de nouveaux mécanismes pour financer les projets d’investissements basés sur le partenariats entre l’État et les acteurs institutionnels, tout en soulignant que le gouvernement poursuit par ailleurs son action aux niveaux législatifs et organisationnels à travers la mise en application des dispositions visant à drainer les investissements et faciliter la vie des entreprises.

Il a dans ce sens mis l’accent sur la préparation des projets de loi relatif à la réforme des Centre Régionaux d’Investissement (CRI) et la création des commissions régionales unifiées de l’investissement en application des Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI concernant la mise en œuvre du projet de réforme des CRI. Le gouvernement, a-t-il dit, se penche aussi sur l’accélération de la préparation de la nouvelle Charte d’investissement ainsi que du projet de loi relatif au partenariat public-privé.

Dans le cadre de la mise en œuvre des orientations royales, M. El Othmani a indiqué que le gouvernement est en train de mettre les dernières retouches sur le projet de décret portant sur la Charte de déconcentration administrative en vue de son adoption avant la fin du mois d’octobre. Cette charte, poursuit-il, permettra d’instaurer un changement radical en matière d’organisation administrative du royaume à travers la mise en place de service administratif de proximité et de qualité pour les citoyens et les entreprises.

Ces importantes réformes structurelles constituent un prélude fondamental pour améliorer le climat des affaires et des investissements au Royaume permettant ainsi de donner des signaux clairs et encourageants aux investisseurs en vue de concrétiser leurs projets dans un environnement plus transparent et efficace, a fait savoir M. El Othmani.

La Commission des investissements de l’année 2018 présidée par le Chef du gouvernement a approuvé, mardi, 20 projets de conventions et d’avenants aux conventions d’investissement, dans plusieurs secteurs vitaux dont les télécommunications, l’énergie, les énergies renouvelables, l’industrie et le tourisme, pour une enveloppe budgétaire globale dépassant 25 milliards de dirhams, devant générer la création de 3.000 postes d’emploi directs, ce qui porte à 68 le nombre total des projets approuvés par cette commission. Le communiqué rappelle dans ce sens que la Commission des investissements de l’année 2018 a approuvé, en deux réunions, 68 projets de conventions et d’avenants aux conventions d’investissement pour un montant global de 57,65 milliards de dirhams (MMDH), devant générer 9.266 emplois directs.

La répartition des investissements par secteur fait ressortir la prédominance du secteur de l’industrie avec 21,55 MMDH, soit 37% des projets approuvés par la commission, suivi par le secteur des télécommunications avec 10,91 MMDH, soit 18% des investissements projetés.

En termes de création d’emploi, les secteurs de l’industrie et du tourisme et loisirs sont les principaux pourvoyeurs des emplois prévisionnels approuvés par la commission en 2018. Les projets relevant de ces deux secteurs prévoient la création de 2.850 emplois chacun, soit une part de 30% pour chaque secteur. Pour sa part, le secteur de l’industrie de la pêche et de l’agroalimentaire devrait générer 2.038 emplois (22%), alors que celui des télécommunications créerait 607 emplois (6%).

Pour ce qui est de l’investissement au niveau des régions, la région de Laâyoune-Sakia El Hamra se taille la part du lion (29,81%) des projets d’investissement approuvés par ladite commission, avec un montant de 17,18 MMDH.

LNT avec Map