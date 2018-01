PARTAGER El Othmani s’attaque à la réforme des CRI

Le chef du gouvernement, Saâd-Eddine El Othmani a présidé, mercredi à Rabat, la troisième réunion de la commission chargée de réformer les Centres régionaux d’investissement (CRI).

Selon un communiqué du département du chef du gouvernement, M. El Othmani a indiqué que cette réunion intervient pour poursuivre l’examen des différents aspects du chantier de réforme des CRI, et ce dans la perspective de concevoir une vision globale de cette réforme qui doit être soumise à SM le Roi Mohammed VI.

La réforme prévue doit prendre en considération la nécessité d’attribuer à ces centres des compétences claires en matière de gestion et de stimulation des investissements au niveau régional et de leur octroyer les moyens et ressources nécessaires pour accomplir leurs missions, tout en œuvrant à faciliter les procédures administratives de traitement des dossiers d’investissement, ont insisté les différents intervenants lors de cette réunion, rapportés par le communiqué.

La troisième réunion de cette commission, qui s’est déroulée en présence de plusieurs ministres, fait suite aux deux réunions présidées par le chef du gouvernement les 18 décembre 2017 et le 03 janvier 2018, en application des Hautes instructions royales appelant à faire des propositions sur la réforme et la réhabilitation des CRI pour qu’ils puissent booster les investissements et promouvoir le développement.

LNT avec Map