El Othmani : Un plan national de l'eau sur 30 ans pour faire face au stress hydrique

Le gouvernement est en train de mettre en place un plan national de l’eau qui sera prolongé jusqu’à 2050, en vue d’éviter au pays des problèmes dus à la pénurie de l’eau potable et d’irrigation, et ce conformément aux dispositions de la loi sur l’eau, a indiqué jeudi le Chef du gouvernement, Saâd Eddine El Othmani.

Disposer d’un plan national de l’eau « nous a poussé à prendre en considération les dispositions de la loi (sur l’eau, ndlr) à travers la prolongation du plan à 30 autres années », a expliqué M. El Othmani qui présidait le Conseil de gouvernement.

Le ministère et le Secrétariat d’Etat chargé de l’Eau s’attèlent sur l’élaboration d’une loi qui prendra en compte la durabilité, en vue de préserver, bien gérer et exploiter d’une façon idéale l’eau, et ce pour assurer sa pérennité au profit des générations futures, a-t-il précisé. Partant du plan d’urgence visant l’accélération des investissements dans le domaine de l’eau potable et d’irrigation, le Chef du gouvernement a annoncé que la commission ministérielle sur l’eau s’est réunie en présence d’experts, notant l’identification des zones qui pâtissent de ce problème pour y trouver les solutions adéquates. En dépit des précipitations importantes qu’ont connues récemment les différentes régions du Royaume, M. El Othmani a insisté sur la nécessité d’anticiper toute pénurie d’eau dans nombre de régions, relevant que le plan d’urgence a pris en considération ce point.

Les pluies qu’a connu le Maroc récemment ont permis de réaliser un taux de remplissage des barrages de 59%, a-t-il indiqué, estimant que des précipitations prévues durant les prochains jours permettraient d’augmenter ce taux à 65%.

LNT avec Map