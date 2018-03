PARTAGER El Othmani met en exergue l’adhésion du Maroc à la ZLECA

La signature par le Maroc de l’accord instituant la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) constitue un couronnement du retour du Royaume au sein de l’Union africaine (UA), a souligné, jeudi à Rabat, le Chef du gouvernement, Saad Eddine El Othmani.

Le Maroc, qui « demeure un acteur clé en Afrique et qui œuvre à assurer la pérennité de la coopération sud-sud, en particulier au niveau du continent africain », est fortement engagé dans cet accord, signé mercredi à Kigali en marge du 10è Sommet extraordinaire de l’UA, eu égard à ses impacts positifs sur les citoyens du continent et son importance en tant que « priorité ultime » dans le domaine de l’intégration africaine, a indiqué M. El Othmani lors de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement.

Présentant un compte-rendu sur sa participation aux travaux de ce sommet, il a affirmé que le Maroc s’est engagé, à travers les discours et messages royaux, à contribuer à la réalisation de l’intégration africaine.

Dans ce sens, le chef de gouvernement a rappelé les projets lancés par SM le Roi Mohammed VI et ceux faisant objet de conventions internationales, lesquels reflètent, selon lui, cette intégration africaine, citant notamment le projet de gazoduc Maroc-Nigéria dont l’un des objectifs est justement d’assurer une intégration entre les pays africains et de renforcer la coopération sud-sud.

La création d’une zone de libre-échange africaine a été un rêve pour les Africains depuis des décennies, puisque l’Organisation de l’Unité africaine, dont le Maroc a été membre-fondateur, avait des dimensions politiques et économiques, a-t-il ajouté, relevant que la signature de cet accord a été un moment historique pour nombre de pays africains, y compris le Maroc qui croit en l’ouverture mais dans le cadre de dispositions qui garantissent l’intérêt suprême de la Nation.

Elle est aussi en parfaite harmonie avec la vision et l’orientation de SM le Roi Mohammed VI pour la construction d’une Afrique intégrée, car c’est la seule voie vers une Afrique puissante et développée, a-t-il poursuivi.

M. El Othmani a rappelé que la séance inaugurale du Sommet de Kigali a été marquée par le message royal adressé aux participants, qui a mis l’accent sur l’importance de la nouvelle intégration africaine à travers une zone de libre-échange dans le but d’assurer et de préserver les intérêts du continent.

Le chef du gouvernement a, en outre, précisé que plusieurs départements ministériels marocains, à leur tête le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale et celui de l’Industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique, ainsi que plusieurs institutions nationales et le secteur privé, ont prit part à l’ensemble des étapes de négociations en prélude à la signature de cet accord.

À cet égard, il a assuré que durant la phase d’élaboration de l’accord, le Maroc a veillé à préserver ses intérêts vitaux et à défendre ses causes essentielles, notamment son intégrité territoriale et sa souveraineté nationale, assurant que « contrairement aux craintes soulevées par certains médias, cet accord soutient la position du Maroc et ses intérêts en Afrique, surtout qu’il fait clairement des groupements politiques et économiques régionaux africains ses piliers fondamentaux ».

LNT avec Map