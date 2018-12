PARTAGER El Othmani insiste sur la place du numérique dans les écoles

La promotion du système éducatif et l’amélioration de l’accès au savoir numérique sont tributaires de l’intégration des technologies de l’information dans les programmes scolaires, a affirmé lundi à Rabat le Chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani.

Permettre aux génération futures d’accompagner les mutations technologiques, qui constituent un facteur décisif dans le processus de développement, passe par le renforcement des compétences des élèves et des cadres pédagogiques dans le domaine numérique ainsi que par la généralisation de l’enseignement de l’informatique à toutes les régions du Royaume, a ajouté M. El Otmani qui présidait une réunion du comité de pilotage du programme « Généralisation des technologies d’information et de communication dans l’enseignement » (GENIE).

Dans cette optique, le Chef du gouvernement a souligné la nécessité d’intégrer les contenus et les ressources numériques dans d’élaboration et l’actualisation des programmes de la prochaine rentrée scolaire, œuvrer pour que l’ensemble des établissements scolaires soient équipés en matériel informatique à l’horizon 2021 et améliorer la gouvernance du programme « GENIE » afin d’assurer un suivi et une évaluation permanents durant toutes les étapes et au niveau de toutes les régions.

Rappelant que le Royaume a franchi des pas importants dans le domaine des nouvelles technologies et de la digitalisation, M. El Otmani a relevé que cela reste insuffisant à la lumière de la régression du Maroc dans l’indice de développement de l’e-gouvernement des Nations unies au titre de l’année 2018 et vu le rythme accéléré du développement technologique. Pour sa part, le ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Said Amzazi, a souligné que le secteur de l’enseignement est aujourd’hui inséparable de la digitalisation, notant qu’à l’ère du digital il est nécessaire de permettre aux élèves de s’approprier les outils numériques et de les préparer à l’avenir.

Le programme « GENIE », lancé en 2006, a permis de créer et d’équiper quelque 3.000 salles en matériel informatique au sein des établissements scolaires à travers le Royaume et d’atteindre le taux de 100% en matière de formation des professeurs, a-t-il signalé, précisant que les professeurs nouvellement recrutés bénéficieront également de ces formations. Par ailleurs, a ajouté M. Amzazi, sur un total de 13.000 établissements scolaires dans le monde rural, 7.000 raccordés au réseau électrique seront équipés en matériel informatique (ordinateurs, mallettes multimédia, connexion internet (3G) et connexion via satellite).

L’évaluation de ce programme ont prouvé qu’il a porté ses fruits en termes de renforcement des compétences des élèves, s’est félicité M. Amzazi.

LNT avec MAP