El Othmani annonce une série de mesures « importantes » pour Jerada

Le chef du gouvernement, Saad Eddine El Othmani, a annoncé, samedi à Oujda, la prise d’une série de mesures ‘’importantes et urgentes’’ au profit des habitants de la province de Jerada.

Le gouvernement a élaboré un programme intégré pour le développement de la province de Jerada, a souligné M. El Othmani qui s’exprimait lors d’une rencontre avec les élus, les opérateurs économiques, les composantes de la société civile de la région et les responsables des services extérieurs, dans le cadre d’un programme gouvernemental de communication avec les régions du royaume.

Parmi les mesures prises, le chef du gouvernement a révélé la suspension immédiate de tous les permis d’exploitation minière non conformes aux lois en vigueur, soulignant que cette décision qui a été prise suite aux résultats d’une enquête menée à cet effet, rentrera en vigueur le plus rapidement possible.

Toujours dans le cadre de l’interaction du gouvernement avec les attentes des habitants de la province de Jerada, M. El Othmani a fait savoir qu’une étude relative au secteur minier, déjà lancée, a révélé l’existence d’autres minerais inexploités dans la province, comme le zinc, le plomb et le cuivre.

A la lumière de cette étude, a poursuivi M. El Othmani, il sera procédé à l’autorisation de l’investissement et de l’exploitation rationnelle et réglementaire de ces minerais existant dans la zone de Jerada, affirmant que cette exploitation sera bénéfique pour les habitants en termes d’emploi et de développement.

Revenant sur les attentes des ouvriers de la société Charbonnages du Maroc (CDM), il a assuré que l’opération de cession des logements qu’occupent certains ouvriers de ladite société touche à sa fin.

Le chef du gouvernement a annoncé, par la même occasion, qu’une somme d’environ 2,5 millions de dirhams sera mise à la disposition de la cellule juridique chargée de la coordination avec la caisse de retraite et d’assurance en vue de gérer les dossiers des maladies professionnelles en faveur des employés des Charbonnages du Maroc.

S’agissant des efforts visant le développement de la province, M. El Othmani a assuré que la zone industrielle de Jerada, dont les travaux ont été lancés, va permettre aux jeunes entrepreneurs de réaliser des projets, et ce en les encourageant et en mettant à leur disposition le foncier nécessaire.

Pour ce qui est du volet de l’environnement et de l’agriculture, il a noté que le gouvernement, qui prône ‘’l’écoute et la réalisation’’, a pris une panoplie de mesures, dont notamment la mobilisation de 3.000 hectares pour l’exploitation agricole, dont 1.000 pour les ayants droit et 2.000 en faveur des jeunes.

Il a de même salué les mesures prises pour la plantation des sites contenant des déchets miniers et l’amélioration de l’environnement dans ces zones.

