Lors de son cinquième congrès tenu à Bouznika le weekend du 11 février, le Parti Authenticité et Modernité (PAM) a procédé à l’élection des membres de la présidence collégiale de son Secrétariat général.

Fatima Ezzahra El Mansouri, présidente sortante du Conseil national du PAM et actuelle présidente du Conseil de la ville de Marrakech, ainsi que ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, succède ainsi à Abdellatif Ouahbi, qui avait d’emblée annoncer ne pas se représenter, à la tête du parti. Mohamed Mehdi Bensaid, membre du Bureau politique et ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, ainsi que Salaheddine Aboulghali, coordonnateur régional du PAM à Casablanca et président de la Commune de Médiouna, complètent cette direction collégiale.

Le congrès a également été marqué par l’élection de Najwa Koukouss en tant que présidente du Conseil national du parti.

Fatima Ezzahra El Mansouri a souligné l’absence de crise interne au sein du parti, affirmant que le PAM continue de renforcer ses acquis et d’ajuster sa trajectoire pour mieux répondre aux aspirations des citoyens marocains. Le congrès a été décrit comme une réussite, ayant réuni plus de trois mille participants et abouti à l’approbation des statuts du PAM ainsi qu’à un document politique définissant les grandes lignes d’action future, notamment à travers la création d’une académie de formation dirigée par Ahmed Akhchichine. Mme El Mansouri s’est par ailleurs félicitée de l’élection de Najwa Koukouss, expliquant qu’elle appartient à la première génération formée dans les rangs du PAM, n’ayant jamais eu d’affiliation à une autre formation politique. Ces militants et militantes ont suffisamment de maturité, de convictions politiques, ainsi que des expériences probantes tant au niveau national que local, a-t-elle relevé, ajoutant qu’aujourd’hui, ils portent la responsabilité de diriger le Parti Authenticité et Modernité en toute humilité.

Le PAM a également salué les progrès diplomatiques réalisés par le Maroc concernant l’intégrité territoriale sous la conduite du Roi Mohammed VI. Le communiqué final du congrès a mis en avant l’engagement continu du parti envers la mobilisation derrière le Souverain et a félicité les avancées sociales et économiques du Royaume, tout en soulignant l’importance des réformes en cours pour le développement durable du pays.

Le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Fatima Ezzahra El Mansouri, reconnaissant son élection et celle de ses collègues comme un témoignage de leur engagement et de leur contribution au parti. Le message royal a également reconnu le rôle croissant des femmes dans la vie politique marocaine, soulignant l’importance de la confiance dans les institutions politiques et la nécessité d’une action politique centrée sur l’intérêt général.

