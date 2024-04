Le Maroc accueille sept artistes qataris dans le cadre de l’Année de la Culture Qatar-Maroc 2024. En partenariat avec le Musée d’Art Islamique, ce programme vise à soutenir les artistes en leur fournissant de nouvelles compétences dans les arts traditionnels et islamiques. Au cours de ce voyage, les artistes visitent des villes et des sites historiques pour découvrir l’architecture islamique et participer à des ateliers d’art dans le but d’apprendre les arts traditionnels auprès d’artisans experts. L’exposition résultante des œuvres des artistes participants ouvrira ses portes au MIA le 22 octobre.

Le groupe comprend le photographe Abdulhadi Al-Marri, la peintre Aljazi Almaadeed, la créatrice de mode Dana Al Mulla, la calligraphe Fatima Al-Sharshani, le designer de bijoux Hamad Al Mohammed, l’artiste visuelle Huda Al Yafyi et la créatrice de mode Mariam Al Muttawa.

Le programme « Ektashif : Morocco » s’inspire de l’Art du Motif Islamique. Le voyage débutera à Marrakech, où les artistes exploreront la ville et son architecture marocaine et participeront à des ateliers sur les arts traditionnels comme le dessin de motifs géométriques et la céramique.

« Cette initiative éducative annuelle est une opportunité pour les artistes qataris émergents et établis de découvrir la beauté et l’influence durables de l’art islamique à travers le monde. Ce voyage culturel enrichissant inspire les artistes à créer des œuvres qui enrichissent la scène culturelle dynamique du Qatar » affirme Salem Abdulla Al Aswad, Directeur adjoint du MIA.

