Le Festival de musique électronique « EKA » est de retour pour sa 3ème édition. Les 10 et 11 mai à Marrakech, les amateurs de musique électronique plongeront dans l’univers atypique de Chez Ali pour une expérience festivalière immersive avec un line-up réunissant plus de 20 DJ nationaux et internationaux.

EKA Festival se distingue par son innovation en terme de programmation musicale, présentant une combinaison captivante d’artistes établis et de talents émergents de la scène électronique nationale et internationale. Pour cette troisième édition, les organisateurs promettent une programmation spectaculaire, fidèle à l’ADN Groovy qui fait le succès du Festival depuis son lancement.

Un lieu féerique et unique en son genre

Dans un décor de « Souk Branché », mettant en avant l’authenticité de Marrakech et les talents des créateurs de la région, les festivaliers découvriront diverses installations artistiques, et pourront profiter d’un espace food avec des dégustations inspirées de la cuisine locale, et des zones de détente pour se ressourcer entre deux sets énergiques.

Une programmation minutieusement élaborée

Côté musique, EKA Festival dévoile un line-up fusionnel et haut en couleurs avec plus de 20 DJ venus des quatre coins du globe, parmi eux :

Seth Troxler (USA) ; Figure pionnière de la musique électronique mondiale, originaire des États-Unis, il captive les publics du monde entier avec ses sets éclectiques house, techno et disco.

(Royaume-Uni) ; acclamé pour sa polyvalence, fusionnant house, tech house et garage dans des performances électrisantes qui lui ont valu une renommée mondiale.

(France) ; le duo français transporte dans des voyages musicaux éthérés aux instrumentations organiques et beats électroniques.

(Royaume-Uni) ; trio dynamique qui embrase les pistes de danse mondiales avec ses grooves contagieux, les hymnes house et techno innovants.

(Suisse & Uruguay) ; le duo offre des sets imprégnés de rythmes tribaux et de mélodies hypnotiques.

(Romania) ; Émergent de la scène roumaine, Kidoo séduit avec des sets dynamiques mêlant house, techno et minimal.

(Maroc) ; DJ national, il transcende les frontières culturelles avec des sets célébrant la diversité, fusionnant sons traditionnelles et influences électro.

(France) ; avec son techno hypnotique et un deep house atmosphérique, il propose une expérience sonore avant-gardiste.

(France) ; captive avec des sets éclectiques fusionnant house, techno et world music.

(France) ; ses performances dynamiques mêlent habilement différents genres pour créer une expérience sonore inoubliable.

(Begique) ; fusionne audacieusement sonorités organiques et électroniques, créant des sets Live captivants.

(Pays-Bas) ; Reconnu pour son approche innovante, propose des sets dynamiques explorant un large éventail de genres.

(Pays-Bas) ; Reconnu pour son approche innovante, propose des sets dynamiques explorant un large éventail de genres. Nathabes (Maroc) B2B Nomads (Maroc) ; sonorités traditionnelles et les beats electro, la collaboration entre les deux artistes est un temps fort de EKA festival.

