Egypte : 7 morts dans une attaque contre un bus de fidèles coptes

Sept fidèles chrétiens coptes ont été tués vendredi en Egypte quand des hommes armés ont ouvert le feu sur le bus dans lequel ils voyageaient à Minya (centre), a indiqué l’évêque de la province joint au téléphone par l’AFP.

Un responsable des services de sécurité a indiqué à l’AFP que l’attaque, dans la province de Minya, avait fait des « morts et des blessés ».

Il est à rappeler qu’en mai 2017, 28 pèlerins coptes, dont de nombreux enfants, avaient été tués à Minya par des hommes armés, alors qu’ils voyageaient à bord d’un bus.

Les coptes représentent la communauté chrétienne la plus importante et la plus ancienne du Moyen-Orient, avec environ 10% des quelque 100 millions d’Égyptiens.

LNT avec AFP