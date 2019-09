PARTAGER Égalité des genres dans l’audiovisuel : Le Trophée Tilila choisit son jury

Après une première édition réussie, et dans le cadre de sa démarche en faveur de la parité et de la valorisation de l’image de la femme 2M – à travers son Comité Parité et Diversité – lance la deuxième édition du Trophée Tilila qui lutte contre les stéréotypes féminins dans la publicité.

Organisé chaque année le 10 octobre à l’occasion de la journée nationale de la femme, ce temps fort annuel a pour objectif de sensibiliser les annonceurs et les agences de communication aux valeurs de la parité et de l’égalité femmes- hommes.

« Avec le Trophée Tilila, initiative qui découle de la Charte 2M pour la valorisation de l’image de la femme, nous espérons que la question du genre et la lutte contre les stéréotypes négatifs à l’égard des femmes soient au cœur de la démarche des annonceurs et celle du processus créatif des agences », précise Khadija Boujanoui, Présidente du Comité Parité et Diversité de 2M.

Nouveauté cette année, le Trophée Tilila décernera trois prix aux publicités télévisuelles les plus méritantes. Ces dernières seront choisies par un jury parmi les dossiers présélectionnés à la suite d’un appel à candidatures lancé du 20 mai au 20 septembre 2019.

Le jury de la deuxième édition est composé de Driss El Yazami, militant des droits de l’Homme et ancien président du CNDH, Amina Lemrini, militante des droits des femmes et ancienne présidente de la HACA, Leila Slimani, Journaliste et écrivaine, lauréate du prix Goncourt, Anouar Sabri, Expert en communication et président de l’association Les Impériales, Syrine Chérif, experte en communication publicitaire, ainsi que le cinéaste Hicham Lasri.

La cérémonie du Trophée Tilila sera également l’occasion de rendre hommage à une personnalité d’envergure ayant contribué à jeter la lumière sur la condition féminine et le rôle des femmes dans la société.

Lors de la première édition, organisée le 10 octobre 2018 à Casablanca, le Trophée Tilila avait été décerné à l’entreprise Ama Détergent pour la publicité de son produit Mio, réalisée par l’agence RAPP Maroc. Le nombre de spots publicitaires candidats et le nombre de personnes présentes à la cérémonie de remise du trophée témoigne de l’intérêt porté par les professionnels de la communication et les annonceurs à la question du genre et de la parité.

Cette deuxième édition permettra de continuer de promouvoir auprès de ces derniers une démarche responsable, visant à éviter les clichés dévalorisants et à projeter une image positive de la femme marocaine dans ses différentes aspirations.

Comité Parité et Diversité : faire résonner les voix féminines dans les médias

Conscient du rôle que les médias ont à jouer dans la lutte contre les stéréotypes et la construction d’un projet de société moderne et paritaire, Soread 2M a créé en 2013 le « Comité Parité » à l’initiative de la Direction Générale. Le bilan dressé à l’époque est loin d’être à la hauteur des attentes. Les stéréotypes féminins négatifs dans les journaux mais aussi sur le petit écran ou encore à la radio, poussent à mener de véritables débats entre professionnels, milieux associatifs mais aussi et surtout la société civile.

Composé de membres de différents pôles de la chaîne, le comité a réalisé un état des lieux de l’image de la femme dans les médias, avant d’éditer et de présenter la « Charte 2M pour la valorisation de l’image de la femme » le 8 mars 2014.

L’objectif étant d’œuvrer pour la valorisation de l’image de la femme en tant qu’acteur économique, social et politique.

En 2017, le Comité Parité a ajouté une nouvelle corde à son arc, devenant ainsi « Le Comité Parité et Diversité ». Il a désormais pour mission d’œuvrer pour la parité et l’égalité femmes-hommes, ainsi que de promouvoir la diversité, le respect de la dignité de la personne et la lutte contre les discriminations.

Présidé par Khadija Boujanoui, Directrice Financière de 2M, le Comité Parité et Diversité multiplie les initiatives en faveur d’une meilleure visibilité des femmes sur la scène médiatique.

Expertes.ma : vivier de compétences féminines

Insuffisamment représentées dans les grands débats politiques, économiques et sociétaux au sein des médias marocains, les femmes sont trop souvent confinées dans des rôles stéréotypés dans les rubriques Femmes, Famille, Mode ou Cuisine.

En vue de contribuer à la mise en valeur de l’expertise féminine sur la scène médiatique marocaine, le comité a lancé en mai 2016 la plateforme « Expertes. ma ». Il s’agit d’une base de données numérique et évolutive recensant des expertes dans plus de 150 domaines et mise à la disposition des journalistes, des chercheurs et plus largement, du grand public afin d’améliorer la présence des femmes expertes dans les médias.

Expertes.ma est aussi un important vivier de compétences à l’attention des institutions, organisations et autres collectivités à la recherche de compétences pointues ou simplement désireuses de tendre vers la parité.

LNT avec Cdp