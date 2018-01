PARTAGER Effondrement d’une galerie de plomb à Jerada

Un homme âgé de près de 51 ans a été blessé à différents degrés, mercredi matin, suite à l’effondrement partiel d’une galerie traditionnelle de plomb dans la commune de Sidi Boubker dans la province de Jerada, apprend-on auprès des autorités locales de la province de Jerada.

La personne blessée, a été retirée de l’intérieur de la galerie par un groupe de ses compagnons, indique-t-on de même source.

Une fois alertés de cet incident, les autorités locales et la police ainsi que les éléments de la protection civile se sont rendus sur place et la personne blessée a été évacuée à l’hôpital Al-Farabi de la ville d’Oujda où elle subi actuellement des examens et reçoit les soins nécessaires, ajoute-t-on.

LNT avec Map