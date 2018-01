par AL |







EFE-Maroc et la Fondation Citi s'engagent pour la 5ème année de suite

Le programme de partenariat régional, « Formation pour l’Avenir : L’Emploi et la Sensibilisation des Jeunes de la Région MENA », entre la Fondation de l’Education pour l’Emploi au Maroc (EFE Maroc) et la Fondation Citi est renouvelé pour la cinquième année consécutive.

Cette collaboration, qui vise à préparer les jeunes à intégrer le marché du travail grâce à des formations axées sur les compétences les plus recherchées par les employeurs, a déjà permis à EFE-Maroc de former plus de 28 000 jeunes Marocains à ce jour et d’insérer 70% de ses lauréats dans plus de 300 entreprises partenaires dans les secteurs de l’automobile, de l’aéronautique, des NTIC, de l’offshoring, des services, de l’agroalimentaire, de la grande distribution et du tourisme.

Pour 2018, 150 jeunes Marocains devraient améliorer leurs soft skills au moyen d’outils numériques. Parmi eux, 87 jeunes suivront le programme phare d’EFE leur enseignant les compétences techniques et comportementales les plus demandées.

Selon la Banque Mondiale, les jeunes de 15 à 30 ans représentent le tiers de la population marocaine et 45% de sa population en âge de travailler. Près de la moitié des jeunes Marocains ne sont ni scolarisés, ni actifs, ni en formation professionnelle (« NEET ») selon. L’engagement de la Fondation Citi aux côtés d’EFE fait partie de son programme « Pathways to Progress » (Les Voies du Progrès) visant à doter la jeunesse urbaine des compétences et opportunités nécessaires à une intégration réussie sur le marché du travail.

Créée en 2007, EFE-Maroc est un pont entre les entreprises marocaines à la recherche de jeunes talents et les demandeurs d’emploi issus des universités publiques et des centres de formation professionnelle du Royaume.

AL