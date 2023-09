La Fondation Marocaine de l’Education pour l’Emploi (EFE-Maroc) est fière d’annoncer la clôture de son programme de formation axé sur l’inclusion numérique de la jeunesse marocaine. Initié en partenariat avec Comunidad de Madrid (CdM) et Fundación Educación para el Empleo (EFE-Europe), le Projet a ciblé deux grandes régions du Maroc : Casablanca-Settat et Tanger-Tétouan-Al Hoceïma. Intitulé « Formación para el Futuro Digital de la Población Joven Marroquí », le programme a débuté en mars 2022 avec pour objectif la création d’opportunités socio-économiques pour les jeunes au Maroc, en leur offrant des formations gratuites favorisant ainsi leur insertion professionnelle.

Durant près d’un an et demi, EFE-Maroc, avec le support d’EFE-Europe et grâce à l’appui de Comunidad de Madrid, a accompagné 500 jeunes, dont 74% de femmes. Ces bénéficiaires ont pu suivre des formations digitales, notamment sur la plateforme Emplea+ développé par Accenture, ainsi que de formations en présentiel axées sur les Soft Skills et les compétences techniques les plus demandées sur le marché du travail.

Près de 190 jeunes lauréats du programme ont été insérés auprès des entreprises partenaires du projet opérant dans plusieurs secteurs d’activité. La moitié de ces jeunes recrus sont des femmes.

« Nous sommes aujourd’hui fiers des résultats probants de ce programme de formation lancé en partenariat avec Comunidad de Madrid. Cette initiative a pu être concrétisée suite à une première collaboration fructueuse avec notre partenaire CdM en 2019 chose qui nous a convaincu mutuellement de la nécessité de dupliquer cet accompagnement pour une deuxième fois en 2022. Les jeunes et les entreprises étaient au rendez-vous et nous les remercions pour leur mobilisation. Aujourd’hui nous célébrons non seulement les réalisations des précédentes éditions, mais aussi le renouvellement pour la troisième fois consécutive de notre partenariat avec Comunidad de Madrid en élargissant la couverture du programme pour inclure la région Marrakech-Safi et Fès-Meknès, accompagnant ainsi 500 jeunes chercheurs d’emploi supplémentaires d’ici Juillet 2024”, déclare Mme Houda Barakate, Directrice Générale de la Fondation EFE-Maroc.

A travers ce renouvellement de partenariat, EFE-Maroc entend améliorer les Soft Skills et les compétences techniques et digitales des jeunes chercheurs d’emploi des quatre régions du Royaume, tout en les préparant aux métiers les plus demandés sur le marché du travail. Des métiers identifiés grâce à la veille prospective opérée par la fondation auprès des entreprises et aux analyses de marché périodique qu’EFE-Maroc réalise pour préparer au mieux le capital humain nécessaire à chaque secteur. Il s’agit ainsi d’accompagner le développement économique du pays à commencer par les régions à fort potentiel de croissance.

À propos d’EFE-Maroc

La Fondation Marocaine de l’Éducation pour l’Emploi (EFE-Maroc) est une association de droit marocain, reconnue d’utilité publique et membre du réseau international Education For Employment (EFE). Fondée en 2008, EFE-Maroc offre aux jeunes chercheurs d’emploi les compétences et les opportunités nécessaires pour une insertion réussie sur le marché du travail. EFE-Maroc propose des programmes de formation en compétences techniques, comportementales et linguistiques demandées sur le marché du travail et offre à ses lauréats des opportunités d’embauche dans des secteurs porteurs, dont l’offshoring, les technologies de l’information et de la communication, l’automobile, l’aéronautique, l’agrobusiness, la vente, la santé, l’éducation, le tourisme et les énergies renouvelables. Depuis sa création, EFE-Maroc a formé plus de 70.000 jeunes et inséré 80% des lauréats de ses programmes de Formation-Insertion, en partenariat avec plus de 400 employeurs. Pour plus d’information, consulter www.efemaroc.org

