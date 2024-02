Le ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports s’est basée sur un document de référence dédié à l’adaptation des programmes à tous les niveaux scolaires afin de fournir un outil pédagogique à même d’encadrer la gestion pédagogique des acquis et l’ajustement des emplois du temps avec les apprentissages essentiels.

Dans son communiqué, le ministère a tenu à porter à la connaissance des élèves, de leurs familles ainsi qu’à l’ensemble des citoyennes et citoyens, qu’elle a œuvré pour la publication d’un document de référence dédié à l’adaptation des programmes scolaires dans les trois cycles, soulignant que la version finale et adoptée de ce dernier est disponible sur (www.men.gov.ma).

Ce document de référence vise à fournir un outil pédagogique à même d’encadrer l’opération d’adaptation des programmes scolaires et de gestion pédagogique des objectifs d’apprentissage essentiels à chaque niveau ainsi qu’à l’optimisation de l’emploi du temps éducatif au niveau de chaque établissement scolaire.

La préparation de ce document s’est appuyée sur une approche axée sur une adaptation quantitative des emplois du temps et des programmes scolaires, relève le communiqué, soulignant que cette dernière repose sur une révision des plages horaires de certains modules d’apprentissage et sur une réglementation des séances qui lui sont accordées, dans le but de garantir l’efficacité du temps d’apprentissage, sans impacter les critères de réussite.

Cette approche se base également sur une adaptation qualitative des contenus pédagogiques, en s’appuyant sur les apprentissages essentiels et les objectifs liées aux enseignements qui s’ensuivent, en veillant à regrouper les cours similaires et complémentaires et à inclure certaines unités d’apprentissages complémentaires du point de vue conceptuel en une seule étape, le tout en gardant le principe de souplesse en perspective et en respectant les différences liées aux niveaux scolaires et aux modules enseignées.

En vue de mettre en œuvre le plan national de gestion des emplois du temps scolaires, poursuit le communiqué, le ministère a pris différentes mesures à même d’accompagner les établissements scolaires publiques, à différents niveaux, dans la mise en place et l’exécution de ses plans locaux de gestion d’emplois du temps et d’utilisation adéquate des ressources.

Par ailleurs, le ministère veille à fixer des outils de suivi d’exécution des plans locaux de gestion d’emplois du temps et d’organisation pédagogique des enseignements afin d’en garantir l’efficacité.

Le ministère a invité, de nouveau, les parents d’élèves à veiller à ce que leurs enfants poursuivent leurs cours de manière continue, à prendre part, en masse, aux cours de soutien encadrés par la circulaire 125×23 de mise en œuvre du programme national de soutien pédagogique, affirmant son engagement à l’implémentation optimale du plan national pour la gestion du temps scolaire et l’adaptation des programmes scolaires.

Selon le communiqué, la préparation de ce document intervient dans le but de mettre en œuvre les fondements et mesures de la circulaire ministérielle n°24×001 du 02 janvier 2024, pour adapter l’année scolaire 2023-2024 et compléter l’arsenal pédagogique nécessaire à la bonne gestion du temps scolaire et du temps d’apprentissage, en vue de réaliser les principes d’équité et d’égalité des chances, de finir les programmes scolaires dans des conditions pédagogiques et didactiques adéquates, ainsi que veiller à la bonne préparation des épreuves pour garantir la réussite et l’excellence.

LNT avec Map

Partagez cet article :