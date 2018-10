PARTAGER Éducation nationale: Renforcement du programme « Tayssir » pour le soutien scolaire

Le ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé le développement du mode de ciblage géographique du programme « Tayssir », pour englober les familles de tous les élèves du cycle primaire dans le milieu rural et les élèves du cycle secondaire-collégial dans les milieux rural et urbain.

Pour bénéficier de ce programme, les familles des élèves éligibles doivent disposer d’une carte valide du Régime d’assistance médicale (RAMED), une condition qui ne s’applique pas aux commune rurale ayant bénéficié du programme jusqu’à 2017-2018, précise le ministère dans un communiqué.

Cette démarche, qui va de pair avec la « Vision stratégique de la réforme 2015-2030 », dans son axe consacré à l’école de qualité, de parité, d’équité et d’égalité des chances, s’inscrit dans la mise en œuvre du programme d’action du ministère.

Dans ce cadre, l’opération d’inscription au programme dédié à cet effet a été prorogée par dérogation, jusqu’à fin décembre prochain, afin de permettre aux familles éligibles d’accomplir les démarches de demande ou de renouvellement de la carte RAMED.

LNT avec MAP