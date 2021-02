L’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS) a annoncé, mardi, le lancement, à d’un nouveau dispositif de sensibilisation et de vulgarisation en matière d’éducation financière au profit du grand public, un des piliers principaux de la stratégie nationale d’information financière.

« Consciente que l’éducation financière est une composante majeure de l’inclusion financière et de la protection des consommateurs, l’ACAPS déploie dès ce mois de février un vaste dispositif de vulgarisation et de sensibilisation au profit du grand public », indique l’Autorité dans un communiqué.

Ce dispositif consiste en un catalogue varié de nouveaux supports d’éducation financière qui se veulent didactiques et instructif, explique-t-on auprès de l’ACAPS. Il propose une série de vidéos en motion design, des fiches conseils, des bandes dessinées ou encore des fiches « Step By Step », qui permettent aux assurés, affiliés et adhérents de prendre connaissance de leurs droits et obligations en matière d’assurance et de prévoyance sociale.

A travers cette action, l’ACAPS a pour objectif de renforcer l’information et la sensibilisation du grand public en rendant accessible via différents formats les connaissances de base en lien avec les secteurs contrôlés par l’Autorité.

Disponible sur le lien « https://www.acaps.ma/fr/education-financiere », ce dispositif sera étalé sur plusieurs mois et de nombreux supports viendront l’enrichir au cours de l’année 2021.

LNT avec CdP

