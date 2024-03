Bank Al-Maghrib (BAM) a annoncé, lundi, sa participation à la 12ème édition de la semaine internationale de l’éducation financière, « Global Money Week » (GMW) qui se tient jusqu’au 31 mars 2024. Durant cette période, les agences de l’Institution, réparties sur le territoire national, recevront des groupes d’enfants et de jeunes issus des établissements scolaires et des institutions de formation professionnelle dans les milieux urbain et rural, indique un communiqué de BAM. Des séances de formation et de sensibilisation seront également organisées au niveau des établissements scolaires, universitaires et de formation professionnelle, ajoute la même source.

De plus, des visuels pédagogiques liés à la vulgarisation des concepts financiers de base seront diffusés au niveau des comptes de l’Institution sur les réseaux sociaux, tout au long de la durée de l’évènement. Ces publications porteront sur la thématique « Protégez votre argent, sécurisez votre avenir ».

Depuis le lancement de la GMW en 2012, BAM accueille chaque année près de 20.000 élèves et étudiants qui participent aux activités prévues dans le cadre de cet évènement, conclut le communiqué.

LNT avec CdP

Partagez cet article :