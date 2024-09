L’école marocaine de commerce et de gestion EDGE Business School vient d’annoncer l’ouverture d’EDGE Business School Mauritanie. C’est en effet à Nouakchott, la capitale mauritanienne que l’Ecole Edge Business School a choisi de commencer son expansion à l’international.

Le choix de la Mauritanie pour l’ouverture de la nouvelle école Edge Business School en dehors du Maroc est une autre expression de la stratégie royale de faire du Maroc un pont de coopération Sud-Sud, dit-on auprès d’Edge Maroc pour qui cette initiative représente une ouverture sur d’autres domaines de collaboration entre les deux pays voisins.

Pour Mounire Trifess, DG de EDGE Business School, ‘‘l’annonce d’une nouvelle aventure internationale marque toujours un moment charnière dans l’histoire de notre école. Aujourd’hui, c’est avec une immense fierté que je partage la nouvelle de l’ouverture de EDGE Mauritanie, signifiant ainsi l’élargissement de notre horizon et la consolidation de notre présence sur le continent africain. Cette expansion n’est pas seulement une preuve de l’excellence académique que nous cultivons, mais aussi un témoignage de notre engagement envers l’éducation inclusive’’.

Mouhamady Dahoud, DG d’EDGE Mauritanie, explique pour sa part que l’offre de grande école, qui faisait cruellement défaut sur le marché mauritanien, est désormais une réalité grâce à ce partenariat : ‘‘ Nous mettons à disposition des Nouakchottois une école de commerce accessible à la classe moyenne, qui formera des cadres immédiatement opérationnels, renforçant ainsi l’économie mauritanienne et consolidant les liens entre le Maroc et la Mauritanie’’.

Et de poursuivre que la présence d’une école supérieure marocaine en Mauritanie symbolise un pont entre les systèmes éducatifs des deux pays, ouvrant ainsi la voie à des collaborations universitaires, telles que des projets de recherche conjoints et des conférences académiques, qui renforcent les liens éducatifs et encouragent l’innovation et le partage des connaissances.

L’établissement d’une telle filiale offre aux étudiants mauritaniens l’accès à des programmes éducatifs de haute qualité, favorisant ainsi l’excellence académique et l’expansion du savoir. Cette proximité géographique permet également aux étudiants et aux professeurs marocains et mauritaniens de participer à des programmes d’échange, enrichissant leur expérience éducative par une immersion directe dans les cultures voisines.

À long terme, les échanges académiques et culturels facilités par de telles institutions peuvent influencer positivement les relations diplomatiques entre les pays. En cultivant une nouvelle génération de leaders éclairés et empreints de valeurs de respect mutuel et de coopération, l’impact de l’éducation transcende les domaines académiques pour tisser des liens solides et durables sur la scène internationale.

H.Z

Partagez cet article :