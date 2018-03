PARTAGER Eddy-Richard Toledano succède à son défunt père à la tête d’Avis-Locafinance

Le Conseil d’Administration du Groupe Avis Locafinance a confirmé la nomination de Eddy-Richard Toledano en tant que Président Directeur Général de la société de location de véhicules, courte, moyenne et longue durées. Cette nomination entérine le vœu de M. Jacques Toledano, fondateur du groupe, décédé le 6 novembre 2017.

Entré en 2008 dans l’entreprise dirigée par son père en tant que Sales Manager, Eddy-Richard Toledano, aujourd’hui âgé de 34 ans, en a gravi tous les échelons.

Depuis 2014, il en assurait la Direction Générale déléguée, dirigeant de façon effective les équipes commerciales, financières et opérationnelles du groupe. La stratégie de « yield management », développée à son initiative, avait permis une croissance de 20% des revenus dès la première année. Il avait également piloté la modernisation de la plateforme technique de l’entreprise sur 10.000 m2, inaugurée à l’occasion du 50ème anniversaire d’Avis Locafinance, et permettant de répondre au développement du marché et aux nouvelles attentes des clients.

Eddy-Richard Toledano avait précédemment occupé la fonction de Secrétaire Général, entre 2010 et 2014, supervisant le département Commercial, ainsi que le suivi Qualité, particulièrement sur le volet de la certification ISO QHSE (qualité, hygiène, sécurité et environnement) pour laquelle Avis Locafinance fut la première société de location certifiée et s’impose comme l’une des plus innovantes en matière de respect de l’environnement.

En prenant la succession de son père à la tête d’Avis Locafinance, Eddy-Richard Toledano entend marquer son engagement au service de la pérennité du groupe et de son développement continu : « Cette nomination me fait obligation, témoigne t-il, de préserver ce qui a été bâti mais surtout de continuer à développer l‘existant en mettant un accent particulier sur la satisfaction client et la qualité de service qui doivent rester au centre de nos préoccupations ».

Attaché à un suivi vigilant de la performance de l’entreprise, il se veut aussi porteur d’ambitions nouvelles : « Comme elles l’ont toujours été, nos marques sont le moteur de notre groupe et elle devront rester des leaders en matière d’innovation, affirme t-il. Cela passe par de nouveaux projets et, sans doute aussi, par la création prochaine de nouvelles filiales. Et surtout, l’ensemble de notre organisation devra encore accélérer sa marche vers la digitalisation de l’ensemble de nos outils pour relever les défis de l’avenir. »

L’ensemble des challenges inscrit aux priorités du nouveau Président Directeur Général, et sa volonté de porter plus loin une grande « success story » marocaine, s’appuient sur la mobilisation d’un capital humain qui a toujours fait la force du Groupe Avis Locafinance, entreprise fondée sur les valeurs de respect, de solidarité et d’excellence.

Eddy-Richard Toledano est diplômé de l’Université Paris Dauphine, détenant un double Master en Mathématique et Finance d’une part et en Statistique d’autre part. Il est également lauréat du Lehman Brother Graduate Program et exerça au sein du département de gestion obligataire de la banque new-yorkaise. Il a également obtenu un Master exécutif en Immobilier international de l’ESSEC.

Passionné d’équitation, il est vice-champion du Maroc de saut d’obstacle et pratique également la boxe anglaise.

A propos d’Avis Locafinance

Présent au Maroc depuis 54 ans, Avis Locafinance est un groupe leader, pionnier et référence au Maroc du secteur de la location courte, moyenne et longue durée.

Créé en 1961 et premier franchisé d’Avis en Afrique dès 1964, le groupe a développé, au fil des années, une importante assise géographique, avec un réseau de 20 agences et de 64 affiliés conventionnés, couvrant l’ensemble du territoire. Chaque année, le groupe acquiert environ un millier de véhicules représentant 1% des ventes automobiles nationales. L’entreprise emploie plus de 140 collaborateurs dans les neuf principales villes du Royaume.

Le groupe Avis Locafinance dispose d’un parc de 3.500 véhicules, d’une moyenne d’âge inférieure à un an et permettant à l’entreprise d’honorer dans les meilleures conditions 20.000 contrats annuels en location courte durée.

LNT avec Cdp