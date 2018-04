PARTAGER Économie Solidaire : Une association et 9 coopératives primées

Une association et 9 coopératives œuvrant dans le domaine de l’artisanat ont été primées, vendredi à Rabat, en marge de la sixième édition du Salon national de l’économie sociale et solidaire.

Le premier prix de l’excellence a été attribué exæquo à quatre coopératives exposantes dans ce salon, à savoir « la coopérative Femmes de Badis pour l’artisanat « (Al Hoceima), la « coopérative agricole Yana Herbe bio » (Skhirat), la coopérative BSD (Casablanca), et la coopérative Bassma pour l’apiculture (commune de Beni Koulal).

Le prix du meilleur prix local, quant à lui, a été décerné à la coopérative Al Khadra (Safi), le prix de la meilleure innovation est revenu à la coopérative Rabiaa wid Lma (Bejaâd), tandis que le prix du meilleur stand a été décroché par « la coopérative patrimoine de mon pays » (Benguerir).

« L’association optimisme pour les personnes en situation de handicap et les femmes en situation précaire » (Marrakech) a remporté le prix d’encouragement à la meilleure initiative solidaire, « la coopérative herbes Niâma pour la valorisation des plantes médicinales et aromatiques » (Youssoufia) s’est vu attribuer le prix de l’encouragement de l’économie sociale verte, alors que la coopérative Farah pour la couture et le Tarz » (Ouezzane) a décroché le prix d’encouragement du patrimoine artisanal.

Intervenant à cette occasion, le ministre du Tourisme, du Transport aérien, de l’Artisanat et de l’Economie sociale, Mohamed Sajid a indiqué que cette cérémonie de remise des prix, se veut une reconnaissance des efforts déployés par les coopératives et associations œuvrant en matière d’artisanat.

Il a, par la même, loué les efforts consentis par l’ensemble des partenaires notamment les établissements bancaires pour le soutien et l’appui des coopératives et des petites entreprises œuvrant dans ce secteur.

Pour sa part, la secrétaire d’Etat chargée de l’artisanat et de l’économie sociale, Jamila El Moussali, a fait savoir que ces prix, qui s’inscrivent dans le prolongement des travaux du sixième Salon national de l’économie sociale et solidaire, permettent de créer un esprit de compétitivité chez les associations et coopératives exposantes, en les incitant à améliorer la qualité de leurs produits.

Mme. El Moussali a mis en exergue les produits du terroir connus de plus en plus à l’échelle internationale, saluant l’action solidaire qui a permis d’améliorer la situation sociale de plusieurs familles.

A noter que le prix de l’excellence a été attribué par le Crédit agricole du Maroc, les prix du meilleur prix local, de la meilleure innovation et du meilleur stand ont été décernés par le groupe OCP (le groupe chérifien des phosphates) et les trois autres récompenses par la banque populaire.

LNT avec Map