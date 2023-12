La Direction des Etudes et Prévisions Financières (DEPF) du ministère de l’Economie et des Finances vient de publier sa dernière note de conjoncture, qui présente une analyse approfondie de divers secteurs économiques et financiers.

Dans le secteur primaire, des mesures incitatives soutiennent l’agriculture, avec une production arboricole en hausse. Le secteur secondaire montre des signes de reprise, notamment dans le BTP, l’énergie électrique et le secteur manufacturier, tandis que l’activité minière se replie. Le secteur tertiaire affiche d’excellentes performances, particulièrement dans le tourisme et le transport aérien.

Pour les ménages et les entreprises, une amélioration est attendue grâce à une consommation renforcée, soutenue par une inflation en baisse et des aides sociales. L’investissement reste robuste, stimulé par une augmentation des importations de biens d’équipement et des crédits à l’équipement.

Concernant les échanges extérieurs, le déficit commercial s’allège et le taux de couverture s’améliore. Les avoirs officiels de réserve assurent une couverture solide pour les importations.

Les finances publiques affichent un déficit budgétaire en hausse, résultant d’une augmentation des dépenses supérieure à celle des recettes.

Enfin, le financement de l’économie ralentit avec une croissance moindre des crédits bancaires, tandis que les indices boursiers MASI et MASI20 enregistrent un léger recul en novembre 2023, bien qu’ils affichent une performance annuelle positive.

