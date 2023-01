« Sustainalytics, qui identifie les niveaux de risques ESG des entreprises pour les investisseurs, a attribué cette année 2022 une note de 24.4 (en amélioration de 3.1 points par rapport à 2021) au Groupe OCP. Ce dernier se hisse ainsi à la 4ème place sur un total de 65 entreprises évaluées dans la catégorie ‘Agricultural Chemicals’, indique le Groupe dans un communiqué. Ce score, poursuit la même source, confirme la solidité des stratégies, pratiques et politiques du groupe dans le domaine du développement durable, renouvelant ainsi le caractère « Strong » (fort) de son management et gestion des risques ESG, soit le plus haut niveau de l’échelle.

Dans le même registre, le CDP est un organisme indépendant qui incite les entreprises, les villes, les Etats et les régions à divulguer leurs impacts environnementaux et à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. L’évaluation et la publication annuelles du CDP sur le climat sont largement reconnues comme la référence en matière de transparence climatique des entreprises.

Dès 2021 pour sa première année d’adhésion, CDP avait reconnu au Groupe OCP son effort de transparence et de communication sur le changement climatique en lui attribuant le score B, correspondant à la catégorie « Management Level », pour une moyenne de B- des entreprises évaluées.

Cette année, alors que la moyenne a reculé à C, le Groupe OCP a maintenu le cap en obtenant le score A- et en intégrant le « CDP Leadership Level », qui reconnaît les entreprises qui ouvrent la voie en matière de réduction des émissions, d’atténuation des risques climatiques et de promotion d’une économie à faible émission de carbone.

Cette année, l’agence Sustainalytics était particulièrement attentive aux avancées de la feuille de route de décarbonation du Groupe OCP. En effet, le groupe a publié pour la première fois le scope 3 de son Bilan Carbone -le périmètre le plus large de calcul de l’empreinte carbone incluant toutes les émissions indirectes en amont et en aval de son cycle de production (achat de matières premières, transport et déplacements, etc), en plus du scope 1 (lié à son activité directe) et du scope 2 (émissions indirectes liées à sa consommation d’électricité) que le groupe avait publiés auparavant.

Sustainalytics a ainsi amélioré l’indicateur lié à la divulgation de ses émissions de CO2 (de 75 à 100/100), mais également les notes attribuées au programme de réduction de l’empreinte carbone (de 50 à 100/100) et à la gestion des risques liés aux gaz à effet de serre (de 50 à 100/100).

En obtenant un score de A- dès sa deuxième année de soumission au CDP, OCP se distingue parmi les producteurs d’engrais les plus engagés en matière de leadership climatique et ambitieux sur sa trajectoire de décarbonation. En effet, le groupe fait partie des 24% d’entreprises du secteur de la chimie à avoir atteint le « Leadership Level », dont la moyenne se situe autour de B-.

La performance globale ESG du Groupe OCP également reconnue par d’autres acteurs et parties prenantes.

Moody’s ESG (anciennement Vigeo Eiris) a classé le groupe parmi les « top performers » pour sa performance ESG, au 25e rang mondial sur 4.952 entreprises tous secteurs confondus (et 1re de son industrie et de sa région), rappelle le communiqué, notant que le groupe OCP maintient notamment le niveau « Advanced » pour la 2e année consécutive.

Autre distinction marquante en 2021: le classement d’OCP dans le Food and Agriculture Benchmark du World Benchmarking Alliance (WBA) qui positionne le groupe à la 4e place mondiale sur 350 entreprises de la chaîne de valeur alimentaire et en tête des entreprises « Agricultural inputs ».

Dans ce contexte, le groupe s’engage à atteindre la neutralité carbone en 2040 sur les scopes 1, 2 et 3, renouvelle son ambition pour une autosuffisance en eau en 2024 et s’engage également à ce que 100% de ses besoins électriques proviennent de sources renouvelables en 2027.

Ces évolutions reflètent l’engagement du groupe en matière de développement durable. Une ambition en ligne avec la stratégie du Maroc en matière de transition énergétique et qui s’inscrit pleinement dans le cadre du nouveau Programme d’Investissement Vert du groupe OCP lancé le 3 décembre dernier.

Ce programme d’investissement d’un montant de 130 milliards de dirhams prévoit, sur la période 2023-2027, l’accroissement des capacités minières et de production d’engrais du groupe, en faisant levier sur les énergies renouvelables et l’économie décarbonée.

