Le contrat de jumelage que le Maroc a conclu avec la Grèce, la Pologne et l’Italie, pays membres de l’Union européenne (UE), constitue un partenariat « réussi » en matière de droit et économie de concurrence, a indiqué, mardi à Rabat, le président du Conseil de la Concurrence, Ahmed Rahhou.

S’exprimant lors de la cérémonie de clôture de ce contrat, M. Rahhou a souligné que grâce aux efforts des différents parties, ce projet a permis la mise en place d’une grande base de données des jurisprudences, la refonte du site web, en plus du rapprochement des procédures et de la réglementation dans neuf manuels et lignes directrices.

Ledit contrat de jumelage institutionnel Maroc-UE a, en outre, permis d’assurer pas moins de 13 formations au profit des rapporteurs et deux autres pour les magistrats, a-t-il fait savoir, ajoutant qu’aujourd’hui, avec l’achèvement de cette opération de jumelage, ces différents partenaires amis envisagent de continuer à travailler dans un esprit d’échange d’expertise pour l’intérêt de tous.

De son côté, l’ambassadrice de l’Union Européenne au Maroc, Patricia Llombart Cussac, a qualifié ce contrat d’une expérience d’enrichissement mutuel s’inscrivant dans le cadre du partage des bonnes pratiques.

Selon elle, le droit de la concurrence semble être un concept juridique abstrait mais qui est en réalité certainement central dans la construction des grands marchés européens, mais aussi de tout marché qui aspire être attractif à la fois pour ses entreprises que pour les investissements étrangers.

Pour sa part, le président de la Commission grecque de la concurrence, Ioannis Lianos, s’est dit fier de cette expérience fructueuse pour toutes les parties, faisant remarquer les avancées réalisées en matière de promotion des droits de la concurrence.

Il a rappelé que les principaux objectifs étaient atteints et que les relations de confiance et le réseau social développé entre les différents membres et autorités permettrait de promouvoir cette collaboration même dans l’avenir.

Cette rencontre a été l’occasion de présenter les principales réalisations de ce projet réussi, notamment, en matière de formation des magistrats et des rapporteurs du Conseil de la Concurrence, ainsi que les ateliers d’échanges avec les acteurs importants de l’écosystème concurrentiel notamment les universités, la presse et les cabinets de conseil juridique.

Il s’agit aussi de présenter la base de données des jurisprudences européennes en matière de droit de la concurrence qui comporte les décisions des autorités de la concurrence devenue définitives, ainsi que les arrêts rendus par les juridictions compétentes de l’UE en la matière.

Cette base de données sera mise à jour périodiquement et enrichie progressivement par des jurisprudences marocaines afin de mettre à la disposition des praticiens du droit de la concurrence les dernières évolutions en la matière.

La cérémonie de clôture dudit jumelage institutionnel Maroc-UE s’est déroulée en présence de plusieurs ambassadeurs accrédités à Rabat.

