Le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, a souligné, mardi à Sala El Jadida, que la réussite de la réforme du système éducatif et la réalisation des changements souhaités au sein de l’école publique est tributaire de l’accompagnement des conditions de travail des enseignants.

S’exprimant à l’occasion d’une visite de terrain pour s’enquérir du déroulement d’une session de formation sur « le mécanisme d’accompagnement des établissements de l’enseignement public et les bassins scolaires » organisée à l’Université Mohammed VI polytechnique (UM6P), M. Benmoussa a indiqué que la vraie réforme doit commencer à l’intérieur de la classe, mettant l’accent sur « l’importance de prendre en considération les conditions de travail du professeur comme étant une condition sine qua non de la réussite de toute réforme ».

Le ministre a souligné dans ce sens l’importance d’améliorer les conditions de travail des enseignants notamment à travers la mise à disposition des outils nécessaires, y compris numériques, et l’organisation de formations adaptées tout en veillant à créer un climat de confiance et une synergie positive, le but étant de mettre en place une école publique qui répond aux attentes des familles.

Pour sa part, le Coordinateur national du mécanisme d’accompagnement des établissements de l’enseignement public et des bassins scolaires, Mohamed El Mecharfi, a invité l’ensemble des intervenants à s’impliquer dans cette dynamique de réhabilitation de l’école publique afin de la hisser à un niveau conforme aux aspirations et attentes de tous les Marocains.

Dans une déclaration à la presse, M. El Mecharfi a précisé que ce mécanisme d’accompagnement est susceptible d’apporter l’aide nécessaire à tous les acteurs concernés en leur permettant de communiquer entre eux et, partant, de réfléchir ensemble aux solutions à même de favoriser le développement des établissements d’enseignement public.

Selon M. El Mecharfi, cette première formation sur le mécanisme d’accompagnement des établissements d’enseignement public et des bassins scolaires, initiée en partenariat avec l’UMP6 et Africa Business School, a vu la participation de trois groupes composés de coordinateurs régionaux et provinciaux.

Le premier groupe, qui a pris part à cette formation du 11 au 15 décembre 2023, comptait 34 participants, tandis que le deuxième groupe comprenait 33 participants (18-22 décembre 2023), a-t-il dit, ajoutant que la formation se poursuit du 15 au 19 janvier courant avec un troisième groupe composé de 33 coordinateurs.

Ce mécanisme d’accompagnement vise notamment à contribuer à la réalisation des changements escomptés au sein de l’école publique et à son intégration dans son environnement local, tout en favorisant un climat positif d’échange et de confiance au sein des établissements de l’enseignement public et des bassins scolaires, en expérimentant des approches et des outils innovants et en encourageant les partenariats multilatéraux visant à améliorer la gestion des projets de l’établissement intégré.

La visite de M. Benmoussa pour s’enquérir du déroulement de cette session de formation s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du chantier de réforme du système éducatif et de la feuille de route 2022-2026 et son cadre procédural pour les années 2023 et 2024, notamment son volet relatif à l’accompagnement des établissements scolaires, ainsi que dans le cadre du partenariat conclu entre le ministère, l’UMP6 et la Fondation OCP.

LNT avec Map

