Le ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports s’emploie à adresser les difficultés des apprentissages dont souffrent les élèves du système éducatif public selon une approche de responsabilité, de transparence et d’urgence dans le cadre de la feuille de route 2022-2026.

Ces difficultés des apprentissages sont confirmées par les diagnostics nationaux et internationaux, indique le ministère qui fait état dans ce cadre des résultats de l’édition 2022 du Programme International pour le Suivi des Acquis des élèves (PISA) où « les élèves marocains des écoles publiques ont obtenu des résultats inférieurs a la moyenne de l’OCDE, et en nette détérioration par rapport à la précédente enquête réalisée en 2018 ».

Dans les trois domaines de l’étude PISA, les élèves marocains ont obtenu 365 points en culture mathématique (368 points en 2018), 365 points en culture scientifique (377 points en 2018) et 339 points en compréhension de l’écrit (359 points en 2018), selon les résultats de ce programme de l’OCDE rapportés par le ministère dans un communiqué.

Dans le Classement Pisa 2022, sur 81 pays, le Maroc est classé 71ème en culture mathématique, 79ème en compréhension de l’écrit, et 76ème en culture scientifique, soit un recul de 9 rangs sur les deux derniers champs, ajoute le ministère qui note que dans le cadre de la mise en œuvre de la « Feuille de route 2022-2026, pour une école publique de qualité pour tous », le paradigme d’apprentissage des enfants a été intégralement revu appuyé par la science et la recherche, avec une évaluation individuelle et contrôlée par des partenaires externes.

Depuis septembre 2023, dans les écoles pionnières qui accueillent 320.000 élèves, la réforme telle que définie dans la feuille de route est en cours dans les classes, rappelle le ministère, précisant que grâce à la mobilisation des enseignants et des équipes pédagogiques au sein des écoles pionnières, la première évaluation du niveau des élèves révèle que la majorité d’entre eux de la 2ème à 6ème année du primaire affichent une amélioration sensible des taux de maitrise dans les compétences évaluées.

Ces premiers impacts mesurés démontrent qu’un redressement aussi important et rapide du niveau des élèves est possible grâce au travail collaboratif de l’équipe pédagogique : enseignants, directeurs, inspecteurs, administration provinciale et régionale, assure le ministère, relevant que l’expérimentation large des écoles pionnières sera étendue à 2.000 établissements primaires chaque année, afin de couvrir tous les établissements d’ici 2026.

Le ministère note en outre que les collèges pionniers démarreront dans les établissements du secondaire, à la rentrée de septembre 2024.

Le Maroc a participé à l’édition 2022 du Programme PISA avec un e chantillon de 6.867 e le ves de 15 ans relevant de 177 e tablissements des deux cycles secondaires (colle gial et qualifiant) publics, couvrant les 12 acade mies re gionales d’e ducation et de formation. L’enque te, qui s’est de roule e courant des mois d’avril et mai 2022, e value les connaissances et les compétences des e le ves de 15 ans dans trois domaines fondamentaux : la culture mathématique, la compréhension de l’e crit, et la culture scientifique.

Dans chaque édition, l’un des trois domaines est choisi comme « principal ». En 2022, le domaine principal a e te « la culture mathe matique ». En outre, chaque session de l’enque te PISA comprend une e valuation supple mentaire d’un domaine innovant. Pour 2022, il s’agissait de la pense e cre ative.

