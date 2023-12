Dans le cadre de son projet Pédagogie Innovante et Impact Social en Éducation (PIISE), l’Institution Tahar Sebti (ITS) vient de dévoiler à Casablanca les résultats d’évaluation et mesure d’impact de sa méthode pédagogique.

S’inscrivant dans une démarche citoyenne, PIISE se veut un projet pilote innovant et fédérateur, visant à promouvoir un modèle d’école inclusive, valorisant le capital humain dans sa globalité et le mettant au centre de sa méthodologie qui consiste en la création d’un environnement éducatif qui incite les parties prenantes (élèves, éducateurs, auxiliaires, parents…) à donner le meilleur d’elles-mêmes dans une dynamique interactive : « L’approche globale étant socioconstructiviste, la PIISE intègre des démarches pédagogiques modernes, innovantes, tenant compte des particularités et spécificités des apprenantes », dit-on auprès de l’ITS pour qui cette vision ambitionne d’inspirer l’écosystème éducatif marocain et de s’étendre progressivement.

Le projet PIISE a été déployé en trois phases pour une durée effective de neuf mois. Le but en est d’évaluer son impact social, au-delà de l’apprentissage dans sa dimension basique. Il s’agit d’établir son efficience sur trois dimensions : sa pertinence, au regard des recommandations nationales et internationales relatives à la qualité de l’apprentissage, par des experts de l’éducation et du développement de l’enfant, ainsi que la définition du changement social attendu dans le secteur éducatif en termes d’amélioration de la qualité de l’enseignement/apprentissage ; son évaluation et mesure d’impact social ; son expansion progressive auprès des instances éducatives publiques.

Pour l’ITS, la valeur ajoutée de cette étude est la consistance de cette innovation pédagogique dans le contexte marocain : « Face aux enjeux actuels de l’éducation et du développement humain qui y est intrinsèquement lié, PIISE se propose de concrétiser les résultats d’un laboratoire éducatif dont les valeurs fondamentales sont le capital humain, le processus ciblé, l’engagement, l’autonomie, la responsabilité et la communication interactive… ».

