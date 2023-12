Vivo Energy Maroc confirme la pertinence du modèle de l’École de la 2ème Chance – Nouvelle Génération Ben Msik avec un taux de réintégration de près de 80% de ses jeunes précédemment en rupture scolaire. Cette initiative est le fruit d’un partenariat entre Vivo Energy Maroc et l’association l’Heure Joyeuse, visant à créer un environnement propice à l’apprentissage pour les enfants et les jeunes adolescents âgés de 13 à 20 ans, en rupture scolaire et issus de milieux défavorisés et précaires. L’objectif est de faciliter leur inclusion sociale, et les résultats en 2023 sont prometteurs. Sur les 115 bénéficiaires de la promotion, 60 ont intégré une formation professionnelle, 8 ont effectué un stage professionnel, et 22 ont réussi à décrocher un emploi, s’insérant ainsi dans la vie socio-économique.

« Nous sommes ravis de constater l’évolution de notre partenariat avec l’Heure Joyeuse qui a donné lieu à cette nouvelle initiative de l’Ecole de la Deuxième Chance – Nouvelle Génération. Cette structure permet effectivement de réinsérer des enfants et des jeunes dans l’école classique et dans le monde du travail. Fort de ces résultats probants, c’est un modèle que nous continuerons de soutenir parce qu’il correspond à notre engagement citoyen pour le secteur de l’éducation et pour cette jeunesse marocaine qui a besoin que l’on croie en elle. », déclare Hind Mejjati Alami, Directrice Communications et RSE de Vivo Energy Maroc.

Les formations dispensées par l’École de la Deuxième Chance reposent sur cinq piliers : éducatif, professionnel, autonomisation, social et ludique. L’équipe du projet s’efforce continuellement de trouver des opportunités positives pour les jeunes pris en charge.

Pour VEM Vivo Energy Maroc qui place l’éducation comme un axe majeur de son action citoyenne, ‘‘grâce au développement d’un large éventail de programmes d’éducation pour les enfants et les jeunes, l’entreprise s’engage en faveur de la lutte contre l’abandon scolaire et l’exclusion sociale. L’entreprise appuie, également, un nombre important de programmes d’entrepreneuriat et d’éducation environnementale et de sensibilisation à la sécurité routière’’.

