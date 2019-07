PARTAGER Eco-cité Zenata: Lancement de la commercialisation des premières unités résidentielles

La Société d’aménagement Zenata a lancé, jeudi à Casablanca, son premier lotissement immobilier au sein de la zone résidentielle de l’Eco-Cité Zenata, dont les projets seront développés et commercialisés par le groupe Mfadel et Al Akaria.

« Après avoir finalisé tous les travaux d’infrastructures d’assainissement, d’eau potable, d’électrification, ainsi que les infrastructures routières afin d’assurer une bonne accessibilité à l’Eco-Cité Zenata, nous lançons aujourd’hui le premier lotissement immobilier », a indiqué dans une déclaration à la presse, le Directeur général de la société d’aménagement Zenata, Mohammed Amine El Hajhouj.

Ce lancement intervient après que le premier quartier résidentiel de 70 ha de l’Eco-cité Zenata, situé à moins de 400 m de la mer et comprenant un parc de 6 ha, ait étoffé son offre par l’inauguration, juin dernier, d’un parcours sportif de plus de 5 km de circuit linéaire pour le jogging et vélos et du premier terrain de basketball du partenariat Agence française de développement (AFD) et la national basketball Association (NBA).

Les programmes immobiliers de l’Eco-cité Zenata répondent à un cahier des charges précis permettant le développement d’immeubles résidentiels à hauteurs variables pour un meilleur ensoleillement et vis-à-vis. Les logements seront équipés de la fibre optique et de compteurs numériques permettant un meilleur suivi et optimisation de la consommation des foyers.

Les résidences de l’Eco-cité Zenata sont situées au sein d’un environnement organisé selon les principes traditionnels des médinas marocaines et qui offre tous les équipements de proximité nécessaires en matière d’éducation, de culte, de santé, de commerce et de transport.

Le quartier propose également un circuit piétons et cyclable favorisant un mode de vie durable associant l’efficacité au plaisir de se déplacer dans un espace public attractif.

Alliance parfaite entre l’agréable cadre vie, le bien-être individuel et familial et la diversité des services de proximité, le quartier résidentiel de Zenata est résolument conçu pour assurer le bien-être de ses habitants.

Le premier quartier résidentiel de l’Eco-Cité Zenata est accessible soit par la route côtière récemment réhabilitée, soit par l’échangeur autoroutier (sortie Zenata/IKEA) en empruntant la nouvelle voie routière permettant d’accéder directement à la voie côtière (Casablanca/Mohammedia).

Filiale du groupe CDG, la Société d’aménagement Zenata a pour mission la conception et l’aménagement de l’Eco-cité Zenata. Elle est aussi garante de la cohérence globale du projet et de sa mise en œuvre.

Présent dans 9 villes du Royaume, le groupe Mfadel est précurseur du concept des résidences privatives et balnéaires et est aujourd’hui une référence de l’immobilier multi-segments au Maroc.

Al Akaria Développement est un groupe immobilier spécialisé dans la réalisation d’ensembles immobiliers résidentiels et de lotissement.

LNT avec MAP