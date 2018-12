PARTAGER Echanges commerciaux : Le Maroc 3ème partenaire de la France parmi les pays arabes

Le Maroc a occupé la troisième place dans les échanges commerciaux de la France avec les pays du monde arabe en 2017, selon des chiffres dévoilés à l’occasion du 3ème Forum économique France-Monde Arabe tenu récemment à Paris.

Sur l’année 2017, la France a affiché 48,5 milliards d’euros d’échanges avec les pays arabes dont 27 milliards d’euros avec les pays de l’Afrique du Nord et 18 milliards d’euros dans les pays du Golfe, selon un document de la Chambre de Commerce Franco-arabe (CCFA), transmis à la MAP.

Avec 14,1 pc de l’ensemble des exportations françaises, le Maroc occupe la troisième place. La première place est revenue à l’Algérie avec 16,7 pc, suivie de l’Arabie Saoudite (15,1 pc). La Tunisie occupe la quatrième place avec 10,9 pc et le Qatar la 5ème avec 6,7 pc, précise la CCFA.

Détaillant les secteurs des exportations françaises, la Chambre de commerce indique que le secteur de la mécanique, électricité et électronique représentent 24,4 pc, suivi de l’agroalimentaire, 13,8 pc et celui pharmaceutique, cosmétique et parfum avec 9,7 pc.

Avec un marché de 370 millions de consommateurs sur l’ensemble de la zone géographique et de nombreux projets d’investissements à horizon 2020-2040, les opportunités de développement et d’exportation des savoir-faire français sont immenses et les mondes arabes bénéficient d’une réelle attractivité, affirme la CCFA. Pourtant, le commerce extérieur français reste encore trop faible dans la zone MENA, relève la même source.

Pour remédier à cette situation, la CCFA a formulé cinq propositions pour répondre à ‘’l’urgence du développement des échanges avec les pays arabes’’. Parmi ces propositions figure la création d’un Conseil économique franco-arabe rassemblant les différentes institutions françaises et arabes qui travaillent dans les échanges bilatéraux, et permettant de fédérer des initiatives spécifiques, des projets, des calendriers.

Organisé le 6 décembre dernier par la Chambre de Commerce Franco Arabe, en partenariat avec l’Union des Chambres Arabes, le forum a rassemblé près de 400 participants du monde économique, institutionnel et politique, français et arabes, pour discuter des opportunités de marchés et des modalités pour renforcer le partenariat entre la France et le monde arabe.

LNT avec MAP