Eagle Hills et Marriott International lancent St. Regis Tamuda Bay

Eagle Hills et Marriott International viennent d’annoncer le projet St. Regis Tamuda Bay, une nouvelle destination qui marque l’arrivée de l’emblématique marque hôtelière de luxe au Maroc. Situé au cœur de la baie de Tamuda, l’hôtel St. Regis Tamuda Bay représentera l’une des composantes les plus importantes de La Bahia Blanca, le resort balnéaire qui sera édifié par la société privée d’investissement et de développement immobilier, Eagle Hills.

Le Regis Tamuda Bay ambitionne de devenir la meilleure adresse de la région. L’hôtel se composera d’une centaine de chambres, ainsi que d’un ensemble de suites luxueusement aménagées avec vue sur mer. Les installations de loisirs se composeront d’un spa, d’une piscine et d’un centre de remise en forme ultramoderne. Le St. Regis Tamuda Bay mettra également à la disposition de ses invités des espaces de réunion capables d’accueillir tous types d’événements.

De son côté, la Bahia Blanca prendra la forme d’un resort touristique qui se composera d’un nombre restreint de villas résidentielles situées en bord de mer avec des installations de loisirs haut de gamme, dont un parc et une aire de jeux pour enfants.