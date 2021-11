La crise de la Covid-19 a réussi à profondément bouleverser nos habitudes et à précipiter la mise en place du nouveau concept de «remote economy» (l’économie à distance). Dans ce contexte, le e-commerce a su démontrer sa flexibilité à toute épreuve, que ce soit en termes de prix, de disponibilité ou de livraison des produits, continuant ainsi à séduire les consommateurs, y compris après la réouverture des commerces physiques. Les habitudes de consommation ont ainsi changé et cette tendance va, semble-t-il, perdurer. Un plus grand nombre de clients ont pris l’habitude de faire leurs achats en ligne et ceux qui le faisaient déjà achètent désormais un éventail plus large de produits.

A l’heure où les pratiques se digitalisent de plus en plus, et que la grande majorité des consommateurs n’est pas aujourd’hui prête à abandonner les habitudes qu’elle a acquises durant la crise sanitaire et le confinement, Jumia Maroc continue à être l’entreprise la plus « customer-centric » au sein du Royaume puisqu’elle permet aux clients de trouver et de découvrir en ligne tous les produits qu’ils recherchent, tout en leur proposant des prix parmi les plus bas possibles.

«Le e-commerce a joué un rôle clé pour empêcher la propagation du virus COVID19, et ce grâce notamment au système de livraison sans contact des courses et à la possibilité de commander depuis chez soi sans avoir à sortir et à se déplacer. Face à cette situation, les Marocains ont réussi à s’adapter rapidement à la situation et à privilégier les réflexes numériques, ce qui a permis à Jumia de réagir avec célérité pour répondre aux différents besoins », a indiqué Larbi Alaoui Belghiti, CEO Jumia Maroc.

Profondément convaincue que l’avenir se trouve dans le e-commerce, Jumia Maroc ne cesse de diversifier ses produits, mais aussi ses systèmes de livraison, ses plateformes et ses activités. « Le e-commerce est une solution qui permet de répondre parfaitement aux besoins de nombreux Marocains », rappelle Larbi Alaoui Belghiti. Aujourd’hui, Jumia possède une grande expertise du paysage de la logistique et du paiement en ligne, et l’utilise pour faire face aux différents challenges et défis. A titre d’exemple, la solution de paiement en ligne sécurisée « JumiaPay » qui permet de rassurer sur la sécurité des transactions internet.

La stratégie de Jumia Maroc a toujours été de dominer le secteur du e-commerce, en liant les vendeurs et les consommateurs via des interfaces et des plateformes en ligne. Pour Jumia, l’efficacité des livraisons et des modes de distribution est également un objectif majeur. Les clients de Jumia sont aujourd’hui devenus extrêmement nombreux, intégrant des consommateurs particuliers et des entreprises.

Afin de stimuler davantage le e-commerce et l’inclusion digitale au Maroc, Jumia Maroc ne cesse d’investir au maximum sur l’expérience client et sur l’expérience vendeur, en améliorant constamment ses services à travers un panel de produits et de catégories encore plus diversifié et de qualité, à des prix compétitifs. Jumia Maroc continuera de fait à adapter ses process et à apporter des solutions aux besoins quotidiens de ses clients, qu’ils soient vendeurs ou consommateurs.

Jumia Maroc a également emprunté un tournant stratégique en matière de e-commerce en opérant un véritable renouveau au sein de ses équipes. En juillet 2017, Larbi Alaoui Belghiti a rejoint Jumia où il a occupé depuis le poste de PDG, après avoir été cofondateur et Directeur Général d’Avito.ma, le 1er site de petites annonces au Maroc. Larbi est titulaire d’un MBA exécutif de HEC Paris, d’un Master en Génie Informatique et d’un Bachelor of Computer Science obtenu à l’Université McGill.

Jumia Maroc s’est également doté, en mai dernier, d’un nouveau secrétaire général. Il s’agit de Badr Bouslikhane, qui avait auparavant acquis une riche expérience au sein de Avito en tant que membre fondateur et Chief Revenues Officer ainsi que la BMCI où il avait travaillé au développement commercial multicanal et à l’accélération de la transformation numérique. Badr est titulaire d’un certificat en gestion globale de l’INSEAD, d’un Master in Management and Economics of Innovation obtenu à l’Université Technologique Chalmers de Goteborg et d’un diplôme d’ingénieur de l’ESIEE-Amiens.

Diplômée en Marketing de HEM Casablanca, Salma Bencherif rejoint l’aventure Jumia au tout début en 2013. Après avoir fait ses preuves en performance Marketing en équipe régionale, elle devient directrice Marketing au Nigéria en 2018 puis au Maroc, son pays natal.

Un nouveau manager a également pris, à partir de 2018, les rênes de la direction des ressources humaines de Jumia Maroc. Il s’agit de Valérie Karmin qui avait commencé sa carrière à Paris en occupant des fonctions commerciales et marketing au sein de Nestlé France puis du Groupe Chantelle. Toujours en 2018, la direction commerciale de Jumia Maroc est chapeautée par Othmane Benzakour. En plus d’être le directeur commercial de Jumia Maroc, Othmane est également chargé de la définition et du déploiement de la stratégie commerciale des plateformes e-commerce et Food de l’entreprise. Othmane est diplômé de l’Em Lyon Business School.

Hicham Kitane a, quant à lui, été placé cette année à la tête du département Jumia Services de Jumia Maroc. Cet ancien responsable de la chaîne d’approvisionnement chez Label’Vie pendant 6 ans, détient à son actif une expérience significative de 10 ans en conseil au sein pour le compte de plusieurs cabinets en Europe et au Moyen-Orient (Argan&Co, Sia Partners, Mobius). Hicham est titulaire d’un diplôme d’ingénieurs de l’Ecole Centrale de Lyon.

Zakaria El Mahfoudi est devenu directeur des opérations de Jumia Maroc depuis 2020. Lauréat de l’École des sciences de l’information en Intelligence économique et knowledge management, après avoir travaillé en conseil de système d’information, Zakaria a rejoint Jumia lors de son lancement en 2012 au Maroc.

Diplômée en Systèmes d’informations et recherches informatiques de CentraleSupélec, Benoît Devigne rejoint l’aventure Jumia au tout début en 2013 en tant que directeur marketing. Benoit est actuellement directeur de JumiaPay.

Larbi Alaoui Belghiti

