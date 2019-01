PARTAGER DYALNA, la Marque du Consommateur qui bouscule les règles

“Nous, Consommateurs, créons nos propres produits. Des produits bons, sains et responsables. La Marque du Consommateur DYALNA, plus qu’une Marque, c’est une démarche innovante qui donne la capacité au Consommateur d’être acteur de sa consommation”, déclare Nawal Slamti, Fondatrice de DYALNA.

DYALNA est une nouvelle marque dont le concept repose sur la fabrication de produits de grande consommation selon un cahier des charges conçu par les consommateurs collectivement.

Des partenaires – agriculteurs, éleveurs, producteurs, distributeurs – sont choisis sur la base de leur acceptation des termes définis dans le cahier des charges. Ainsi, les produits DYALNA seront tous issus de nos attentes et de nos critères de choix d’ingrédients, d’origine, de prix, d’emballage… tout cela dans une transparence totale.

Pour assurer le contrôle du respect des cahiers des charges par les producteurs partenaires de la Marque, DYALNA met en place 2 process complémentaires :

• Le recrutement d’un bureau de contrôle international qui aura pour mission d’effectuer régulièrement des contrôles qualité sur les produits fabriqués, et de veiller au respect scrupuleux des termes du cahier des charges

• L’organisation de visites sur sites où, à chaque fois, un groupe de consommateurs sera invité à accompagner l’équipe DYALNA pour visualiser le process de production et échanger avec les différents acteurs de la chaine de Produit.

“Ces deux process sont à même de garantir l’indépendance de la Marque vis-à-vis de ses producteurs”, précise Nawal Slamti. Cette initiative se démarque également, par son empathie envers les futurs consommateurs puisqu’elle remplace la conception orientée produit, largement dépassée, par l’intelligence collective. Une plateforme de cocréation et de partage a été introduite par cette marque sur son site (www.lamarqueduconsommateur.ma) afin que les internautes puissent d’abord voter les produits qu’ils souhaitent créer ensemble et ensuite répondre et se mettre d’accord, via le vote, sur des questionnaires/cahier des charges avant la conception de chaque produit DYALNA.

Cette approche novatrice et citoyenne fait déjà de nombreux adeptes en France ou l’initiative est née en 2016 avec la Marque “C’est qui le Patron ?!”. C’est aujourd’hui une success story avec plus de 20 références conçus par des consommateurs qui sont déjà en vente : lait, jus de pomme, beurre, œufs, miel… La Belgique commercialise déjà son lait du consommateur. L’Espagne, l’Italie, la Grèce, l’Allemagne lancent également la démarche sur leurs marchés respectifs. Une initiative qu’on ne peut qu’encourager en se réjouissant qu’elle se déploie désormais en terres marocaines.

3 questions à Nawal Slamti

Comment vous est venue l’idée de créer Dyalna ?

J’ai été inspirée par l’ingéniosité du concept de la jeune Marque de Consommateur « C’est qui le patron » en France et tout le bon sens que représentait le fait de nous impliquer, nous les consommateurs, en amont de toute conception de produits. Ce qui m’a séduit immédiatement et touchée c’est cette solidarité dont ont fait preuve les consommateurs français en choisissant dans le questionnaire du cahier des charges du lait, par exemple, de payer 8 centimes de plus la brique de lait pour qu’un agriculteur vive correctement de son métier. J’ai tout de suite voulu relayer l’initiative chez nous et j’ai sans tarder contacté les fondateurs du concept en France.

Pouvez-vous nous expliquer la mécanique qui permet d’aboutir à la création d’un produit Dyalna ?

D’abord nous devons aller sur le site www.lamarqueduconsommateur.ma Participer au vote des 3 Top produits DYALNA. Une liste de produits est sur le site il suffira de choisir les 3 prioritaires pour chacun de nous. De notre coté nous suivons les votes et nous commençons à travailler sur le cahier des charges/ questionnaires. Une fois que nos questionnaires sont prêts, nous les soumettons sur le site afin que les consommateurs fassent leurs choix d’ingrédients, d’origine des produits, votent le prix… Avec l’ensemble des réponses des consommateurs, nous constituons notre cahier des charges final. Après une période nécessaire au traitement des réponses, nous arrêtons les votes et soumettons le cahier des charges à nos partenaires pour que commence enfin le cycle de production.

Comment peut-on adhérer à cette démarche ?

C’est simple : il suffit d’aller sur le site www.lamarqueduconsommateur.ma et de rejoindre la communauté, d’abord en participant au vote du top 3 des produits que nous, consommateurs, voulons créer en priorité. Rejoignez-nous !

LNT