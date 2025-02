Le Centre d’Excellence en Intelligence Artificielle (AI CoE) de DXC CDG a été inauguré jeudi à Salé, marquant une avancée majeure pour l’innovation et la transformation digitale du Maroc. Ce pôle technologique s’inscrit dans la stratégie “Maroc Digital 2030” et vise à faire du pays un acteur clé de l’intelligence artificielle (IA) en Afrique.

L’AI CoE de DXC CDG ambitionne de développer et de déployer des solutions IA sécurisées et performantes, intégrant des standards avancés en cybersécurité et protection des données. L’objectif est de proposer une IA de confiance, garantissant résilience et souveraineté numérique.

Un engagement national pour l’IA et la transition numérique

Présent lors de l’événement, Younes Sekkouri, ministre de l’Insertion économique, a souligné le rôle crucial des centres d’excellence dans la création d’un écosystème technologique inclusif et le développement des compétences locales.

De son côté, Amal El Fallah Seghrouchni, ministre déléguée chargée de la Transition numérique, a rappelé que l’IA représente 15% du PIB mondial et constitue un levier économique majeur. Elle a mis en avant l’essor de l’IA au Maroc à travers des initiatives comme AI Movement de l’UM6P et le Conseil de l’Intelligence Artificielle en Afrique.

Des enjeux de cybersécurité au cœur du projet

L’IA offre d’immenses opportunités, mais soulève aussi des défis sécuritaires de premier plan, a averti El Mostafa Rabii, Directeur général de la sécurité des systèmes d’information (DGSSI). Il a mis en garde contre les risques liés à l’altération des données d’apprentissage, pouvant fausser les résultats des modèles. Pour garantir l’intégrité des systèmes, il a recommandé la mise en place de protocoles de chiffrement avancés, de contrôles d’accès stricts et de comités spécialisés en IA.

Un levier d’attractivité et d’investissement pour le Maroc

Pour Khalid Safir, Directeur général de la CDG, ce centre d’excellence illustre l’engagement de DXC CDG dans l’innovation et la souveraineté numérique du Maroc. Il a souligné que cet investissement contribue à renforcer l’attractivité du pays pour les investisseurs étrangers et à stimuler la création d’emplois à forte valeur ajoutée.

Dans la même optique, Juan Parra, Président de DXC Europe, a insisté sur le fait que l’intelligence artificielle redéfinit l’économie mondiale, et que les nations qui sauront s’adapter en tireront des bénéfices stratégiques et économiques considérables.

Un centre d’IA intégrant un Cyber Defense Command Center

À l’occasion de cette inauguration, DXC CDG a dévoilé son Cyber Defense Command Center, un dispositif intégrant l’IA pour protéger les infrastructures stratégiques contre les cybermenaces. Ce centre de commandement assure une gestion intelligente et sécurisée des systèmes critiques, consolidant ainsi la résilience numérique du Maroc face aux défis de la cybersécurité.

Avec ce Centre d’Excellence en IA, DXC CDG s’affirme comme un acteur clé de la transformation digitale du Maroc, en positionnant le pays à la pointe des technologies de rupture, tout en garantissant une approche responsable et sécurisée de l’IA.

LNT

