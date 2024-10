Les travaux de la conférence « Future Hospitality Summit World » ont démarré, lundi à Dubaï, avec la participation des responsables gouvernementaux, experts et professionnels du secteur de l’hôtellerie de différents pays, dont le Maroc.

Conduite par la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, la délégation marocaine à cette conférence de deux jours comprend notamment le Directeur Général de la Société marocaine d’Ingénierie touristique (SMIT), Imad Barrakad, ainsi que le Directeur du Développement des Investissements, et la responsable du Département Investissement et Marketing à la SMIT, respectivement M. Younes Hajoui et Mme Nada Serhir.

Cette manifestation aborde plusieurs thématiques, tels que les concepts de la durabilité, le développement des destinations touristiques, les opportunités d’investissement dans la région du Moyen-Orient, l’évolution des investissements hôteliers, les programmes de santé, la gouvernance environnementale, sociale et des entreprises, l’entrepreneuriat, ainsi que les questions liées à la gestion des risques.

Les participants à la conférence se pencheront également sur les tendances en matière d’investissement à l’échelle régionale, les perspectives du secteur de l’hôtellerie en Afrique, en Europe et dans la région du Golfe, avec un accent particulier sur les perspectives d’avenir de la technologie dans ce secteur. Ils examineront également des questions inhérentes à la santé et au bien-être, à la gestion des actifs, ainsi qu’à l’entrepreneuriat et à la créativité.

La conférence sera, en outre, marquée par l’organisation des demi-finales du concours « Femmes dans la technologie », un évènement initié par l’Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies, en vue de mettre en exergue le rôle croissant et central des femmes dans le secteur hôtelier au Moyen-Orient. Ce concours a pour objectif de promouvoir l’entrepreneuriat féminin et les start-ups les plus innovantes dirigées par des femmes et utilisant la technologie dans le domaine du tourisme.

Selon les organisateurs, le Future Hospitality Summit World constitue une plateforme stratégique clé pour renforcer les relations professionnelles, stimuler l’innovation et façonner l’avenir des investissements hôteliers, tout en offrant une opportunité aux professionnels du secteur de présenter leur leadership et leur expertise.

LNT avec Map

