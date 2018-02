PARTAGER DTFE : La dette du Trésor dépasse les 700 MMDH

La dette du Trésor a atteint 702,6 milliards de dirhams (MMDH) à fin janvier 2018, a indiqué, lundi, la Direction du Trésor et des finances extérieures (DTFE), relevant du ministère de l’Economie et des finances.

La dette intérieure ressort à 549,44 MMDH et celle extérieure à 153,17 MMDH, a souligné la DTFE dans un communiqué sur la situation de l’endettement du Trésor et des remboursements du service de la dette à fin janvier 2018.

Les remboursements au titre du service de la dette du Trésor, effectués durant le mois de janvier dernier, se sont élevés à 7,5 MMDH, dont plus de 6,6 MMDH de dette intérieure (5,33 MMDH principal de la dette et 1,27 MMDH intérêts) et 848,6 millions de dirhams (MDH) de dette extérieure (624,9 MDH principal de la dette et 223,7 MDH intérêts), a noté la même source.

LNT avec Map