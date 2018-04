PARTAGER Droits de l’Homme : Le SG adjoint du Conseil de l’Europe salue les avancées du Maroc

Le Maroc a réalisé, depuis plusieurs années, des efforts et avancées considérables dans les domaines des droits de l’homme, de la démocratie et de l’État de droit, a souligné Mme Gabriella Battaini-Dragoni, secrétaire générale adjointe du Conseil de l’Europe dans une interview à la MAP.

Mme Battaini-Dragoni, qui effectuera à partir de mercredi une visite de deux jours au Maroc pour faire le point sur la coopération entre le Royaume et le Conseil de l’Europe et examiner les perspectives de partenariat pour les années à venir, a relevé que «la Constitution de 2011 a, à cet égard, représenté une étape fondamentale, même si le Maroc était engagé dans un processus de réforme bien avant cette date».

Elle a estimé que les réalisations accomplies dans le Royaume « sont importantes, qu’il s’agisse par exemple des perspectives d’établissement d’un Mécanisme National de Prévention de la torture, du renforcement du cadre législatif et institutionnel visant à lutter contre les violences faites aux femmes et aux enfants, contre la traite des êtres humains ou à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que les droits des migrants par une politique ambitieuse de régularisation et d’intégration ».

Elle a ajouté que «la réforme du système judiciaire a été largement engagée, en vue de consolider son indépendance et son efficacité, en particulier avec l’adoption des lois organiques relatives au statut des magistrats et à l’établissement d’un Conseil supérieur du pouvoir judiciaire », se disant «heureuse, que sur la plupart de ces sujets fondamentaux, le Royaume du Maroc ait souhaité bénéficier de l’accompagnement du Conseil de l’Europe ».

«Je souhaite assurer les autorités de notre volonté pleine et entière de poursuivre et approfondir notre coopération à l’avenir, dans ces domaines et dans d’autres secteurs liés à l’agenda des réformes », a-t-elle déclaré.

Évoquant les relations entre le Maroc et l’Union européenne, Mme Battaini-Dragoni a souligné que «Notre partenariat avec le Maroc se développe avec succès grâce au soutien de l’UE et des autorités marocaines», invitant à «poursuivre le dialogue politique avec l’UE, notamment ses États membres, chaque fois que possible ».

Répondant par ailleurs à une question sur les mesures d’accompagnement qu’offre le Conseil de l’Europe en matière des événements sportifs, Mme Battaini-Dragoni a rappelé que le Maroc est membre de l’Accord Partiel Élargi sur le Sport (APES). À ce titre, il est associé aux travaux intergouvernementaux en matière de politiques sportives qui visent à rendre le sport plus éthique, plus inclusif et plus sûr, a-t-elle expliqué.

Le Maroc, a-t-elle ajouté, est aussi un État partie à la Convention du Conseil de l’Europe sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et en particulier de matches de football.

Rappelant qu’un événement sportif majeur, comme une Coupe du monde de football, offre une occasion unique pour le pays d’accueil non seulement en vue de la construction de l’infrastructure nécessaire, mais aussi en vue de l’amélioration des politiques et pratiques nationales pertinentes, elle a affirmé que «le Conseil de l’Europe serait heureux d’aider le Maroc à améliorer davantage ses politiques et à renforcer ses normes dans ce domaine».

Le Conseil de l’Europe est une organisation intergouvernementale instituée le 5 mai 1949 par le traité de Londres.

Composé de 47 États membres, dont les 28 membres de l’Union européenne, le Conseil de l’Europe est la principale organisation de défense des droits de l’homme du continent.

Le Parlement marocain a été en 2011, le premier Parlement d’un État non membre de l’UE à obtenir le statut de « Partenaire pour la démocratie » auprès de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, rappelle-t-on.

Ce statut lui a permis de constituer une délégation parlementaire permanente de douze membres qui participent pleinement aux sessions ordinaires de l’Assemblée et aux travaux de ses commissions.

LNT avec Map