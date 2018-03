PARTAGER Drogue : 320 millions de Dirhams partent en fumée…

Une importante quantité de drogue d’une valeur de 320.865.260 dirhams a été détruite par incinération à la décharge de Médiouna, sous la supervision du parquet de Casablanca.

Dans une déclaration à la presse, le directeur provincial de la Douane à Nouaceur, Bachir Fadel, a précisé que cette quantité de drogue a été saisie durant les deux années écoulées au point de transit des voyageurs à l’aéroport international Mohammed V.

Cette quantité de drogue saisie par les services de douanes, en coordination avec les autres services de sécurité, comprend notamment 320 kg de cocaïne , 95 kg de Kif, 13 kg de Chira (résine de cannabis) 522 cartouches de cigarettes et 440 kg du «mouaassal», qui serait un mélange de tabac, «jus» de fruits et des fleurs préparées dans des huiles et des épices, pour fumer la chicha, a-t-il ajouté.

Pour sa part, le procureur-adjoint du Roi près le tribunal de première instance de Casablanca, Hamid Farah, a fait observer que la saisie de ces substances interdites est le fruit des efforts conjugués, déployés par les éléments de l’administration des douanes et les autres services de sécurité à l’aéroport international Mohammed V, en matière de la lutte contre le trafic de drogue et les différentes formes du crime transnational.

LNT avec Map