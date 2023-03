La Fédération nationale des élus du Rassemblement National des Indépendants (RNI) a organisé, dimanche à Ouarzazate, la deuxième édition de son Forum régional de la région de Drâa-Tafilalet sous le thème « L’élu, un acteur essentiel dans la mise en œuvre du processus de développement ».

Intervenant à cette occasion, le président du RNI, Aziz Akhannouch, a souligné que les instances élues au niveau des régions, quel que soit leur niveau, constituent « un maillon essentiel et important pour soutenir la démocratie locale et garantir une bonne gestion de la chose publique ».

Le RNI accorde une attention particulière aux instances élues locales, provinciales et régionales, étant donné qu’elles constituent les bases permettant au parti de mesurer le degré d’interaction des acteurs politiques avec son programme au sein de la société, ainsi que d’élaborer les stratégies et plans de développement menés au niveau de son action gouvernementale et de la gestion des affaires publiques, notamment en rapport avec les secteurs sociaux, a ajouté M. Akhannouch lors de ce forum, tenu en présence de membres du bureau politique du RNI.

Il a relevé que son parti œuvre à doter Drâa-Tafilalet de projets de développement visant à mettre à niveau cette région, rappelant que 676 jeunes y ont bénéficié du programme « Forsa » et 5.700 autres du programme « Awrach ».

M. Akhannouch a souligné, dans le même contexte, que le gouvernement a consacré des fonds estimés à 3,4 milliards de Dirhams à la réalisation de projets de développement portant sur le désenclavement du monde rural et la mise à niveau des infrastructures de santé et de l’éducation dans la région de Drâa-Tafilalet.

Le président du RNI a mis en exergue, par ailleurs, les grandes potentialités touristiques et cinématographiques de la région de Drâa-Tafilalet qui doivent être valorisées et exploitées pour leur permettre de contribuer à la création de postes d’emploi et à attirer davantage de touristes.

Le coordinateur régional du RNI à Drâa-Tafilalet, Said Chbaatou, a souligné que cet évènement, qui constitue la deuxième étape du Forum régional des élus du RNI, constitue l’occasion de présenter les recommandations formulées par les élus de la région.

Cette rencontre, tenue en présence des élus de la région de Drâa-Tafilalet et des militants du parti, instaure une nouvelle ère caractérisée par le renforcement de la communication avec les citoyens et la recherche de solutions et d’alternatives « plus réalistes » aux défis posés, a-t-il déclaré à la MAP.

De son côté, le coordinateur provincial du RNI à Ouarzazate, Youssef Chiri, a fait savoir, dans une déclaration similaire, que cette rencontre régionale a rassemblé plus 800 élus du parti à Drâa-Tafilalet pour échanger les points de vue sur divers sujets concernant la région, ajoutant que cet évènement a été marqué par l’organisation de plusieurs ateliers visant à former ces élus et leur doter des mécanismes de plaidoirie.

« Ce forum constitue aussi l’occasion d’échanger avec le chef du gouvernement et président du parti, Aziz Akhannouch, autour des projets et programmes prioritaires du parti, ainsi que du gouvernement, en vue de contribuer au processus de développement sur le plan régional », a-t-il dit.

Pour sa part, Abdallah Ghazi, membre du bureau politique du parti, a déclaré que la tenue de cette rencontre à Drâa-Tafilalet s’inscrit dans la continuité du Forum régional des élus du RNI qui vise à établir une nouvelle vision du parti en ciblant les élus et les collectivités territoriales.

LNT avec MAP

