La Chambre de Commerce d’Industrie et des Services de la Région de Draa-Tafilalet organise en collaboration avec ses partenaires, le Premier Forum Régional sur le Tourisme et le cinéma sous le thème ‘’Ciné-tourisme, vision et synergie’’ le jeudi 14 décembre 2023 au palais des congrès de Ouarzazate.

Cette initiative qui s’inscrit dans le cadre de la mission de la Chambre de Commerce d’Industrie et des Services de la Région de Draa-Tafilalet visant à contribuer activement au développement de l’économie locale et à l’avancement professionnel de ses ressortissants, s’efforce de mettre en lumière le potentiel significatif que représentent le tourisme et le cinéma dans le renforcement économique et social de la région.

Les objectifs majeurs de cette rencontre consistent à mettre en lumière le rôle essentiel du tourisme et du cinéma en tant que moteurs du développement économique et social de la région de Draa-Tafilalet, à explorer les synergies entre ces deux domaines pour comprendre leur impact sur la création d’emplois, la croissance économique et la visibilité régionale, à identifier les opportunités d’investissement dans les secteurs du tourisme et du cinéma, ainsi qu’à encourager des échanges productifs entre divers acteurs, dont les entreprises, les professionnels, les élus, les investisseurs , les universitaires, les organismes de formation, les centres régionaux d’investissement etc.

Les discussions porteront sur des thèmes tels que les atouts touristiques et cinématographiques de la région, les retombées économiques et sociales du tourisme et du cinéma, les opportunités d’investissement, les initiatives de promotion et de développement, ainsi que les partenariats public-privé.

Cette rencontre qui s’adresse aux professionnels du tourisme, du cinéma, des élus, des centres régionaux d’investissements, des universités, des associations et autres acteurs locaux impliqués dans la promotion économique et social de la région de Draa-Tafilalet se déroulera sur une journée, comprenant des sessions plénières, des panels, des opportunités de networking. Il est également envisagé d’organiser une visite de certaines infrastructures touristiques et cinématographiques de la région.

Les résultats attendus de cette rencontre incluent une meilleure compréhension du potentiel du tourisme et du cinéma pour la région de Draa-Tafilalet, l’identification d’opportunités d’investissement, des recommandations concrètes pour renforcer les compétences des différents acteurs ainsi que des perspectives de collaboration entre les professionnels, les élus, les organismes gouvernementaux et les universités.

Il faut signaler que le tourisme et le cinéma jouent un rôle central dans le développement économique et social de Draa-Tafilalet. La région est reconnue pour ses attraits naturels, son patrimoine culturel riche, et son histoire captivante, ce qui la rend attrayante pour les visiteurs et les cinéastes. Ces secteurs génèrent des revenus importants, créent des emplois locaux, renforcent les infrastructures, et offrent une visibilité internationale à la région.

À Noter que la Chambre de Commerce d’Industrie et de Services de la Région de Draa-Tafilalet joue un rôle crucial dans le développement économique de la région en favorisant le commerce, l’industrie, les services, et en promouvant la connectivité entre les entreprises. La chambre représente les intérêts des entreprises, fournit des informations et des ressources, et soutient les entrepreneurs et les start-ups dans leur croissance. La Chambre œuvre également à améliorer l’environnement des affaires et l’attractivité régionale en développant des projets économiques structurants, en réalisant des études sur la compétitivité, et en établissant des partenariats au niveau national et international.

Cdp

Partagez cet article :