Le Dr Asma Lamrabet quitte le Centre d'études féminines en Islam

Le Dr Asma Lamrabet, a présenté sa démission de la direction du Centre des études féminines en Islam, une institution rattachée à la Rabita Mohammadia des Oulémas du Maroc et que Mme Lamrabet dirigeait depuis 2011.

« J’ai présenté ma démission (…) Une étape est finie », a tweeté l’écrivaine et chercheuse qui avait tout récemment accordé un entretien de très haute tenue à La Nouvelle Tribune et à www.lnt.ma à l’occasion d’un numéro spécial paru le 8 mars dernier, (cf. La Nouvelle Tribune n°1063 et https://lnt.ma/asma-lamrabet-deconstruire-visions-erronees-lislam/)

Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont exprimé leur soutien à cette chercheuse, médecin biologiste de formation, qui prône une lecture dépolitisée des textes religieux pour permettre aux femmes musulmanes de s’émanciper.

La Nouvelle Tribune et le portail lnt.ma expriment leur solidarité et leur soutien au Dr Asma Lamrabet dont l’action critique et la production intellectuelle ne s’arrêteront certainement pas malgré les entraves qu’elle rencontre dans son œuvre émancipatrice.

