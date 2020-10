PARTAGER Dounia Productions invite à la découverte d’une cérémonie indienne sacrée

Dounia Productions, la société de production fondée par Dounia Mezhian Benjelloun, a réalisé cette année un nouveau documentaire, « La Cérémonie Apache de Kiana ». Les apaches forment une tribu amérindienne et vivent dans le sud-ouest des Etats-Unis depuis des siècles. La cérémonie de la danse du lever de soleil, ou Na’ii’ees, fait partie de la tradition religieuse amérindienne et dégage une aura mystique. C’est un rite de passage pour les jeunes filles apaches, qui a lieu chaque été à travers des rituels sacrés, des prières, des danses et des chants. Là début leur voyage vers l’âge adulte.

« La Cérémonie Apache de Kiana » s’est vu décernée plusieurs prix et nominations aux festivals suivants : Los Angeles Film Awards : Mention Honorable; New-York Film Awards : Prix du meilleur documentaire; FilmCon Awards : Prix du meilleur documentaire; Docs Without Borders : Prix de l’Excellence; Festigious Film Awards : Mention Honorable; Impact DOCS Awards – La Jolla – USA: Prix du Mérite Mention spéciale du Jury; Latitude Film Awards in London: Trophée d’Argent; IndieFEST Awards – La Jolla – USA: Prix du Mérite; New York City International Film Festival: Sélection Officielle; European Cinematography Awards (ECA) Amsterdam: Finaliste; Florence Film Awards Italy: Finaliste; Social World Film Festival : Sélection Officielle; Arizona Sunburn Film Festival : Sélection Officielle; Universe Multicultural Film Festival : Sélection Officielle.