Doukkali : La qualité de formation des infirmiers(ères) est une priorité

La qualité de l’enseignement et de la formation des infirmiers et infirmières figure parmi les priorités du ‘’Plan Santé 2025’’, a affirmé le ministre de la Santé, Anass Doukkali, lors d’une rencontre organisée, samedi à Casablanca, à l’occasion de la journée internationale de l’infirmier.

Des efforts sont constamment déployés pour promouvoir la situation des infirmiers et infirmières, a-t-il ajouté, soulignant qu’après l’amélioration des situations administrative et scientifique, l’intérêt est concentré actuellement sur la mise en œuvre du système (Licence, Master et Doctorat), adopté en 2013. Quelque 6500 étudiants ont accédé au cycle de licence et 137 autres au cycle de master, au titre de l’année 2019, au niveau des Instituts supérieurs des professions infirmières et techniques de santé (ISPITS), dans le cadre de ce système, a-t-il précisé, indiquant que le budget affecté à la formation continue a été triplé l’année en cours.

D’autre part, M. Doukkali a indiqué que la loi relative à l’exercice des professions infirmières est de nature à encadrer également la profession infirmière exercée dans le secteur privé soit sous la forme libérale à titre individuel ou en commun, se félicitant le rôle important que jouent les infirmiers et infirmières des secteurs privé et public au sein du système de santé national y représentant 56% de l’effectif global.

Cette rencontre a été une occasion pour les intervenants pour souligner l’importance de la célébration de la Journée internationale de l’infirmier (12 mai de chaque année) et pour rappeler combien les infirmier(e)s œuvrent pour garantir des soins infirmiers de qualité pour tous et pérennisent par leur apport de solides politiques de santé.

Par ailleurs, l’accent a été mis sur l’action commune des infirmiers et de l’association ‘’Goutte de lait’’, qui œuvrent ensemble pour sauver la vie aux nourrissons en souffrance. Outre son action en faveur des nourrissons, cette association d’utilité publique, qui célèbre en partenariat avec le CHU Ibn Rochd et l’association casablancaise des pédiatres privés cette Journée international, contribue également à la formation continue des médecins et du personnel paramédical.

LNT avec MAP