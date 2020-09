PARTAGER Double certification maintenue pour la Loterie Nationale

La Loterie Nationale s’est vue décerner la plus haute certification internationale en matière de jeu responsable annonce un communiqué de presse.

La Loterie Nationale soutient fermement que le jeu est une forme de détente et doit rester un plaisir. La protection et la prévention des personnes vulnérables et des joueurs à risque méritent toute l’attention, même si les jeux de loterie sont reconnus pour être les moins addictifs, explique le texte.

Dans le cadre d’un rigoureux processus de renouvellement de la certification, la Loterie Nationale s’est appuyée sur ses équipes en interne, son partenaire SISAL et sur l’expertise de loteries européennes, pionnières dans le domaine du jeu responsable pour s’aligner sur les standards internationaux et faire la démonstration qu’elle a la capacité d’assurer l’amélioration continue des pratiques de jeu responsable dans ses activités quotidiennes, selon le communiqué.

La Loterie Nationale a été évaluée par un cabinet d’experts indépendants « VERITAS » en fonction d’un ensemble de critères déterminées.

Le rapport final a ensuite été validé avec un grand succès par les organes de contrôle et de certification d’E.L.

LNT avec CDP