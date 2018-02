PARTAGER La douane a saisi 5,3 millions d’articles contrefaits en 2017

Les services de douanes ont saisi 5,3 millions d’articles contrefaits dans le cadre de la lutte contre la fraude et la contrebande en 2017, a annoncé mardi à Casablanca le directeur général de l’administration des douanes, Nabil Lakhdar.

Les saisies de contrebande ont, quant à elles, augmenté de 15% en 2017 et ce taux devrait progresser en 2018 pour atteindre entre 30 et 40%, a-t-il ajouté lors d’une table ronde dédiée à la présentation des mesures douanières visant à favoriser la compétitivité des entreprises marocaines, organisée par la Chambre de commerce suisse au Maroc (CCSM). S’agissant du volet fiscal, M. Lakhdar a précisé que la douane a collecté l’année écoulée environ 95 milliards de dirhams (MMDH), soit un record, et prévoit des recettes de l’ordre de 100 MMDH en 2018.

Selon M. Lakhdar l’administration des douanes, qui se veut un catalyseur de l’investissement, s’engage à faciliter l’acte de dédouanement et à accompagner l’entreprise. Elle est devenue plus efficace à travers la modernisation de ses méthodes et le renforcement de ses capacités de travail.

Il a, à cet égard, relevé que l’administration compte aboutir à une dématérialisation complète des process, tout en proposant, dans le cadre de la gestion de sa relation client, les produits adéquats à chaque entreprise tant au niveau des régimes douaniers que des procédures.

La douane travaille en concert avec l’Agence National des Ports (ANP) et l’Office National des aéroports (ONDA) en vue d’améliorer la compétitivité des plateformes portuaires et aéroportuaires, tout en s’attelant à lancer une série de nouvelles offres et services visant à réduire les coûts et les délais, a-t-il ajouté, indiquant que la construction d’un institut de formation douanière est en cours et qu’il verra le jour en 2019.

« La douane est un vrai partenaire qui s’engage à vous faciliter la vie et à rendre sûr l’environnement dans lequel vous opérez, puisque nous savons que l’entreprise est créatrice de croissance pour notre économie et créatrice d’emploi pour nos concitoyens », a dit M. Lakhdar s’adressant aux représentants des différentes entreprises.

Cette table ronde a permis aux professionnels de faire part de leurs interrogations à l’administration des douanes qui a pu prendre connaissance des attentes du monde de l’entreprise.

LNT avec Map