par Omar Amrani |







PARTAGER [Dossier Spécial Innovation] Partie 3 : Les écosystèmes d’innovation dans le monde : La French Tech en France (3/8)

Après les USA, la Suède et Singapour, nous allons cette fois analyser l’écosystème d’un pays proche du nôtre : La France.

Notre voisin n’est pas connu pour être un pays innovant. Il serait même à la traîne selon de nombreuses analyses et constats (classé en dehors du top 10 mondial alors qu’il est la cinquième puissance économique mondiale !)

Il est cependant intéressant de constater que ces dernières années, la France “grignote” progressivement des places dans le classement de l’indice mondial de l’innovation et se rapproche de plus en plus du top 10 (15ème au classement 2017).

Il faut dire que de gros efforts ont été effectués pour doter le pays d’un écosystème d’innovation qui soit plus solide et plus performant.

Aujourd’hui, la “french tech” semble avoir le vent en poupe avec des startups françaises qui créent de belles success-stories mondiales et qui commencent à séduire de plus en plus d’investisseurs internationaux.

L’appui politique à cet écosystème est désormais acté (le nouveau président français Emmanuel Macron est notamment très favorable à l’innovation et aux startups) et les initiatives privées comme la Station F de Xavier Niel se multiplient pour le faire grandir économiquement et culturellement.

La France veut définitivement rattraper son retard et se positionner en tant qu’acteur majeur de l’innovation à l’échelle mondiale…

Partie 3

Dans cette partie, nous verrons comment de subtils éléments de la culture française peuvent favoriser l’éclosion d’une véritable « Startup-Nation » si ceux-ci sont valorisés.

Un lien entre Conservatisme et Innovation ?



Les français sont souvent taxés de chauvinistes et de conservateurs par les étrangers.

Or, selon le journal allemand Süddeutsche Zeitung, les français seraient plutôt des conservateurs-révolutionnaires.

Les français estiment que leurs acquis en droits sociaux et leur patrimoine culturel et savoir-faire sont trop importants pour être touchés ou menacés!

Si le savoir-faire français dans de nombreux domaines est reconnu dans le monde entier, c’est qu’il a su se perpétuer de générations en générations grâce à une volonté de sa population de le conserver au fil des années et des siècles.

Ce n’est donc pas un hasard si plusieurs entreprises françaises continuent d’exister alors que leur création remonte à l’époque de Napoléon.



Que ce soit dans la gastronomie, l’habillement, la viniculture ou l’art, les français ont su garder leurs traditions et les valoriser.

Les émissions télévisées qui valorisent tout le savoir-faire et le patrimoine français sont très populaires et sont regardées aussi bien en France qu’à l’étranger.

Ce savoir-faire français a su très bien s’exporter à l’étranger. Le Japon par exemple, pays de traditions par excellence, est un grand consommateur de produits, services et biens culturels français.

Le conservatisme n’est donc pas une caractéristique uniquement péjorative.

Il a aussi l’avantage de faire vivre certaines traditions qui sont essentielles pour le maintien des cultures et des savoir-faire.

En fait, le conservatisme pourrait parfaitement être compatible avec l’innovation.

En effet, aussi surprenant que cela puisse paraître, la volonté de maintenir une tradition pousse certaines personnes à innover pour garder celle-ci actuelle et vivante !

Les exemples pour étayer ces propos sont nombreux et il est difficile de tous les répertorier.

Nous citerons tout de même un exemple assez représentatif de ce lien entre conservatisme et innovation avec la startup française Histovery qui a tout simplement révolutionné les visites de Musée avec ses solutions en réalité augmentée.

Grâce à elle, le Musée du Palais des Papes à Avignon est devenu le plus grand musée au Monde disposant de services en réalité augmentée grâce aux 1100 tablettes disponibles pour les visiteurs.

De l’importance de la culture générale

L’un des reproches souvent fait à l’encontre du système éducatif français est sa volonté de construire des élèves et étudiants qui soient excellents dans tous les domaines !

Cependant, ce système qui exige d’avoir de très bonnes notes dans toutes les matières pour avoir accès aux plus grandes écoles et universités a réussi à produire plusieurs générations de français ayant une bonne culture générale.

Cette culture générale que possèdent les français est d’ailleurs valorisée dans de très nombreuses émissions télévisées françaises et dans les médias grand public en général.



Or, nous avons vu dans les premiers articles de notre dossier spécial innovation, que l’innovation peut être grandement facilitée lorsque l’on possède une bonne culture générale.

En effet, innover nécessite souvent une approche multi-sectorielle et une bonne compréhension de l’histoire et de la culture pour être pertinente et toucher un large public.

L’art de débattre

Un autre reproche souvent fait aux français est le temps qu’ils passent à débattre sur tous les sujets ce qui les empêcheraient de prendre rapidement des décisions !

S’il est vrai que le principe de précaution est une caractéristique française qui implique en général de longs débats, nous allons voir que là encore, ce trait culturel français est plutôt une bonne chose pour innover !

En effet, en innovation, l’une des démarches les plus importantes est le brainstorming.

Ce dernier pour être productif, doit faire confronter des avis contraires en présentant des arguments solides et bien construits.

De plus, le débat permet de développer la capacité d’écoute qui permet à son tour de cultiver l’attention qu’on porte aux autres et au monde, et de faire preuve de curiosité et d’empathie.

Toutes ces qualités sont étroitement liés au Design Thinking, la fameuse démarche pour innover efficacement !



Râler c’est le début de l’innovation !

C’est bien connu, les français sont aussi de grands râleurs !

Mais si l’on s’intéresse d’un peu plus près à cette autre caractéristique française, on remarquera que celle-ci est un peu plus complexe qu’elle n’y paraît.

Selon Fanny Auger qui s’est beaucoup intéressé à cette question, “les Français râleraient plus par amour du débat et par idéalisme”

De toute façon, râler est synonyme de frustration et de sentiment que les choses pourraient être meilleures.

Or l’innovation commence souvent par un sentiment de frustration, qui conduit en général à l’identification d’une problématique et donc d’une recherche de solutions !



Cette caractéristique « d’éternels insatisfaits » des français est donc là encore une autre qualité essentielle pour innover.

Les français sont donc conservateurs, passent leur temps à débattre et râlent toute la journée car ce sont d’éternels insatisfaits !

Difficile de croire que ce sont là des traits de caractères et des qualités pour innover !

Pourtant, à y regarder de plus près, on constate que les produits et solutions des startups françaises sont souvent le fruit de longues heures de brainstorming et de débats de très haut niveau qui naissent en général de frustrations ressenties grâce à la grande capacité d’écoute et d’empathie de leurs fondateurs !

Les Français auraient peut-être en eux un potentiel d’innovation encore inexploité grâce à une culture générale et un sens aigu du débat et de l’idéalisme au sein de leur population.



Les excellents programmes d’accompagnement aux startups nés ces dernières années ainsi que les nouvelles structures de soutien à l’écosystème d’innovation que nous analyserons dans le prochain article sont désormais en plein développement pour justement valoriser ce potentiel innovant.



C’est ce que nous analyserons dans le prochain article…

→ Suite de l’article : 4/8

à propos de l’auteur :

Omar Amrani est un entrepreneur passionné d’innovation et d’éducation.

Il est coach, formateur et consultant en innovation pour plusieurs structures publiques et privées au Maroc et en Afrique.



Il est aussi intervenant dans l’enseignement supérieur dans différentes écoles et universités à travers ses cours et séminaires “Culture de l’Innovation” et « Culture Scientifique ».

Vous pouvez suivre ses articles sur la page Facebook de son blog Chroniques du futur