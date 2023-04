Le gouvernement est conscient des voies légales et judiciaires auquel est soumis le dossier de la société « Samir », espérant que ce dossier soit réglé dans les plus brefs délais, a souligné, jeudi à Rabat, le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.

M. Baitas, qui répondait aux questions des journalistes lors d’un point de presse à l’issue de la réunion du Conseil de gouvernement, a indiqué que le gouvernement, qui soutient la relance de cette importante installation nationale, fera son possible au niveau organisationnel et institutionnel pour atteindre ce but et permettre à cette société de contribuer à nouveau à la production nationale.

Dans la même veine, M. Baitas a souligné l’importance de l’action entreprise par le gouvernement en faveur des professionnels du transport, précisant qu’à ce jour, une somme de 5,2 milliards de dirhams leur a été versée.

Cette subvention n’a pas été accordée aux « propriétaires de parcs de véhicules et d’entreprises, mais a été octroyée aux personnes qui transportent pour le compte de tiers », a-t-il fait savoir, ajoutant que ces mesures visent à maintenir le contrôle des prix des produits de base et des denrées alimentaires.

LNT avec MAP

